中國採人民幣結算商品 提升貨幣地位

這些年隨著經濟實力日漸強大，中國政府積極推動人民幣國際化，提升本國貨幣地位的同時，也藉此削減美元影響力。中國國家主席習近平日前出訪中東，呼籲各國以人民幣結算油氣貿易，立即引起國際市場關注。

事實上，除了原油之外，中國本就是全球數一數二的商品進口大國，舉凡糧食、鐵礦砂、煤炭、工業金屬等莫不如此，尤其這些資源國家中有許多是非美盟友，因此成為中方實施人民幣結算的突破口。像是近年中國與巴西、南非、俄羅斯、中東地區國家進行交易時，都爭取以人民幣支付結算，這除了可規避美元匯率波動帶來的市場風險，更可藉此擴大人民幣在商品市場定價的話語權。

尤其今年初俄烏戰爭爆發後，資源國家與中國交易改採人民幣結算的情況日益頻繁。譬如3月傳出沙烏地阿拉伯和中國磋商，以人民幣為部分原油定價；俄羅斯石化業者7月提出人民幣支付選項，藉此爭取更多中國客戶；包括親美的澳洲，其礦業巨頭必和必拓與中資企業交易鐵礦砂時，改採人民幣結算；為躲避西方國家對俄羅斯制裁，印度企業購買俄煤時，也採用人民幣支付。

然而，考量到國際間複雜利益關係與人民幣當前實力，對於中國與沙烏地阿拉伯等國家以人民幣結算石油交易等議題，仍不宜過度樂觀。

但可預見的是，今後在國際金融和貿易體系中，人民幣將會被更廣泛使用，境外流通規模日趨擴大。隨著日本經濟不景氣、日圓貶值及英國脫歐、通膨危機，人民幣或許有望在數年內挑戰日圓及英鎊在國際結算及外匯存底中的排名。