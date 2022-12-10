油氣貿易 習籲以人民幣結算

中國國家主席習近平9日在利雅德出席中國－海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會、GCC）峰會時，向阿拉伯國家領袖們強調，中國將繼續從該區擴大進口原油、液化天然氣，並努力推動以人民幣購買石油和天然氣。分析認為，此舉將支持中國在國際市場提升人民幣地位、削弱美元對世界貿易控制的目標。

綜合外媒10日報導，在中美對峙、俄烏戰爭等國際背景下，中國作為全球最大原油進口國，沙烏地阿拉伯則是全球最大原油出口國，習近平選擇在美國與沙國關係低潮之際出訪中東，除了強化與該地區產油國家關係外，確保能源供應穩定同樣是此行重點。此外，中國國務院副總理胡春華12月10日至14日也訪問阿拉伯聯合大公國、伊朗。

習近平7日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，在與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤，雙方同意在加強能源政策溝通，擴大原油貿易規模等方面深入合作。習近平之後出席首屆中國－阿拉伯國家領袖會議和海合會會議，與科威特、卡達、阿曼等國家領袖會談。

習近平在海合會上向各國領袖表示，中國將繼續向各國擴大進口原油、液化天然氣，並推動油氣貿易以人民幣結算。當前中東地區是中國最大的海外原油來源地，以2022年上半年中國進口原油金額來看，儘管俄烏戰爭令中國大買俄油，但沙烏地阿拉伯仍為中國進口原油國家榜首，占比17.4％，其他海合會國家也同樣具有重要地位。

路透指出，沙烏地阿拉伯曾經表示，將在長達50年時間內，優先為中國提供石油資源供應。若沙國在石油貿易上做出關於放棄美元的任何行動，都將是令全球市場震撼的舉措。沙國先前為了對抗美國可能立法讓石油輸出國家組織（OPEC）成員面臨反托拉斯訴訟，曾揚言放棄以美元作為石油交易貨幣。

另外，今年3月傳出，中沙兩國原本談了數年的以人民幣計價原油合約的協商，談判開始加速。分析人士指出，目前全球大部分石油銷售以美元結算，而沙烏地阿拉伯每日出口約620萬桶原油，即使只將其中一部分的計價從美元換成其他貨幣，也將意義深遠，並可能在中東國家產生示範作用，美元在國際金融體系中的霸主地位也會被削弱。