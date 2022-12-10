陸何時恢復疫前生活?鍾南山:估計明年H1

自11月末以來，大陸官方公布的疫情感染數持續下降，各地防疫政策陸續鬆綁。大陸防疫專家、中國工程院院士鍾南山表示，當前預防重心要從預防感染轉到預防重症，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵，預計明年上半年能恢復到疫情前生活狀態。

南方日報報導，根據鍾南山及團隊專家模型測算，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，3月份中上旬進入平穩階段，樂觀估計，在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。

鐘南山表示，回顧新冠疫情三年，在Omicron毒株出現前，大陸累計感染新冠人數在10萬人左右，致死率為4.65％。但9月份以來，通過對廣州、成都等大城市的相關數據的分析，發現目前重症率不到1％，致死率不到0.1％，顯示omicron的致病力明顯下降。

鐘南山強調，感染Omicron後，99％都不是重症，大多數能在5～7天內好轉，因此「不要覺得得了新冠就很害怕，更不應該歧視感染者。」

國產疫苗 雖然預防差但副作用小

鍾南山又說，國產疫苗相比進口疫苗，雖然預防感染效果稍差一些，但副作用更小，安全性更好，研究表明，在接種3劑疫苗後，預防重症的效果都差不多。

至於感染後的後遺症，鍾南山說，醫學上的後遺症，是指疾病造成的損害終身存在，現在一些所謂的後遺症更是一種主觀感受，比如全身疲勞和腦霧等，主要是因為精神心理影響導致，目前未見明顯對器官引起長期功能不全的案例。

早前有人以香港疫情的死亡率，推算大陸或有幾十萬人死亡，鍾南山認為，這一假設不恰當，不相信會出現這種情況。他分析，今年香港疫情爆發時，60歲以上老年人全程疫苗接種率不超過20％，但現在中國60歲以上老人的加強針接種率已接近69％，雖然還不夠，但比香港當時好很多。

（ 中時 林勁傑）

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