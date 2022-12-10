北京大鬆綁 快篩陽性自行隔離不用上報

中國防疫鬆綁，北京市在染疫人數大增下放鬆控管。多個社區宣布，自行用快篩檢測為陽性者即在家隔離，不用上報；接獲核酸混檢異常簡訊通知者，更可自行選擇是否加做單管核酸。

另據台商反映，在成都入境接受隔離的境外旅客9日晚間接獲通知，即日起入境人員在酒店隔離滿5天，就須全數退房離開自行前往目的地，再依當地指示接受居家隔離，而不再像先前般可選擇住滿8天。

上述措施均未由北京市政府透過發布新聞稿或防疫記者會宣布，而是由最基層的社區居委會（或村委會），透過公告及微信群組向轄區內各小區物業及住戶轉達。

但在居民不再向居委會上報染疫，甚至接獲核酸混檢異常也可選擇不複檢下，上述措施形同宣告北京市政府乃至於中國國家衛健委每日發布的北京染疫人數，不再具有意義，全市實際染疫人數可能是官方發布人數的數倍乃至十數倍，充滿「黑數」。

像是北京市朝陽區武聖農光社區居委會9日即通知，居民若接獲北京市疫控部門以簡訊發出的核酸檢測「十混一」異常通知，可根據通知內容，採「自願原則、非強制」前往核酸檢測站進行「單人單管」覆核，「無需向社區報備」。

通知還提到，若自感身體不適，可在家居家隔離，自行購買抗原（快篩）試劑，「無需向社區報備，社區不代購不代銷抗原試劑盒或藥品，社工（居委會人員）也是家中自行購買」。

同在朝陽區的將府錦苑東社區則通知，核酸檢測「十混一」陽性者不再電話通知、也不再臨時管控及上門採樣，改由北京市政府統一發送簡訊通知，可採「自願原則」前往核酸檢測點憑簡訊做「單管」檢測，不需再向社區報備。

北京市海淀區西三旗街道永泰園第一社區則通知，出現發熱等症狀者可自行購買抗原試劑和所需藥品。若自行檢測呈陽性即自行居家隔離，自覺不外出。

至於成都宣布，入境隔離人員住滿5天即須離開酒店，北京、上海、廈門等其餘3個台籍旅客直航點到發稿為止尚未跟進。至於離開的台籍旅客中，有前往江蘇無錫者反映，抵達後即可自由活動不須隔離；但有前往廣東深圳者反映，當地居委會在他抵達住處後即上門貼封條，必須依規定繼續隔離3天。