內需不振 大陸通膨率重回「1時代」

大陸通膨壓力持續降溫。大陸國家統計局9日公布最新統計，11月消費者物價指數年增率（通膨率）重回「1時代」，降至1.6％，創下3月以來新低。生產者物價指數（PPI）變動則和上月持平在年減1.3％。專家認為，隨著物價回穩，也為接下來貨幣、財政政策預留更多空間。

澎湃新聞報導，統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月消費者物價指數（CPI）年增率大降的主因來自食品與能源價格的回落。食品價格中，11月豬肉價格年增率較上月大幅回落17.4個百分點，另鮮菜價格降幅也比上月擴大13.1個百分點。11月汽油、柴油和液化石油氣價格漲幅均有回落。11月扣除食品和能源價格的核心CPI年增率上漲0.6％，漲幅與上月相同。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，11月的物價回落主要受內需疲弱拖累，疫情多地散發影響內需復甦步伐，民眾對商品、服務消費需求下降所致。

PPI部分，11月的降幅與上月相同。董莉娟表示，主要行業中，化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格降幅擴大；另外，石油和天然氣開採業、農副食品加工業、石油煤炭及其他燃料加工業價格漲幅回落。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，11月PPI負成長和上年比較基期較高、國內需求不振有關，隨著經濟復甦帶動下游需求回暖，預期PPI已來到波動低點。展望未來，溫彬預期12月CPI年增率將保持在2％以內，即便消費反彈帶來的潛在通膨風險也不大，意味著接下來貨幣、財政政策還有適度發揮的空間。