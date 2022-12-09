關注聯準會升息終點 中國經濟迎來轉機

11月大盤價值、上證50漲幅居前超10％，科技龍頭、創業板指、中證1000表現落後，主要原因在於：一、中國優化防疫政策，市場預期經濟復甦；二、房地產政策加大力度，托底經濟；三、政府關注央企國企低估值，催化低估值行情。行業表現，房地產、金融、通信漲幅居前，醫療器械、科技、電新漲幅落後。

過往美林投資時鐘的一般規律為現金到債券、黃金、成長股。2022年7月全球市場一度預期美國聯準會2023年5～6月就可能降息，不過2022年8月美國核心通膨再度走高，導致全球資產輪動未成功，再度逆轉回現金占優。11月FOMC會議紀要確認FOMC升息放緩的信號，全球資產重啟輪動規律。

經過連續四次大幅升息75bps，11月FOMC會議紀要提到，在貨幣政策滯後性的影響下，減緩升息速度，讓委員會更有餘裕評估就業最大化、物價穩定兩大目標的進展。同時，聯準會官員認為在通膨回落至2％目標水準前，聯邦基金利率持續上升是適當的。因此，數據依賴的決策模式下，非農就業及CPI數據仍需持續關注。

美國11月新增非農就業26.3萬人，高於預期，失業率持平3.7％，仍為50年以來歷史低位。興業證券測算，2023年3月美國CPI將降至6％以下，2023年6月美國CPI將降至4％以下。如果美國CPI處在下行通道，美債利率築頂，全球資產估值壓力見頂。歷次週期，從最後一次升息到降息至少5個月，聯準會對降息的態度將影響市場表現，目前強勁勞動市場可能不支持聯準會選擇降息方向。

2022年中國的宏觀環境特徵：中外週期錯位、經濟內滯外脹、政策內鬆外緊。雖然中國宏觀流動性處於相對寬鬆階段，但流動性向實體傳導不順暢，10月實體信貸信增人民幣4,431億元，年減3,321億元，為近十年同期最低。因為中國面臨疫情反覆、房地產週期下行、海外地緣局勢變化，穩增長政策效果不明顯。

為了應對內需不振，中國政府對地產政策加大支持力度。2021年恒大事件後地方政府收緊預售資金監管，房地產的快周轉模式面臨資金問題。加上2022年疫情影響地產銷售，房企從有錢不能用到真的沒有錢的階段。

因此，11月中旬中國人民銀行、銀保監會發布金融16條，國有大行向優質房企提供兆元級的授信額度，人行再貸款支持民企債券融資，11月28日中國證監會恢復房企股權融資等政策修補房企的錢袋子。

另一方面，2022年至今，中國家庭消費名義年增3.5％，低於新冠之前的2019年為9％，因為新冠爆發和嚴格防控措施導致中國居民消費傾向下降。11月11日中國發布優化疫情防控20條措施，封城管理「快封快解、應解盡解」，加強老年人免疫接種等方向將逐步降低防疫對經濟的負面影響。

從2021年2月開始，香港恒生指數累計跌幅47％，恒生科技指數則下跌70％，從時間、估值、流動性與換手率等多個維度都已經達到極端水準。

近期港股的三重壓力有望見頂，一、聯準會緊縮影響無風險利率，美國升息放緩，利率開始築頂；二、目前中國對於防疫、地產態度緩和，企業盈利的轉機有望到來；三、中美關係影響風險偏好，風險溢價已達到歷史高點，或已計入政治風險。

目前多數中國互聯網業者已有較大程度整改，監管政策表述有所回暖。高盛認為今年為增速低點，未來將恢復增長，第三季財報多家互聯網企業利潤超預期，將吸引資金流入。

（ 文／群益投信群益華夏盛世基金經理人謝天翎 ）

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