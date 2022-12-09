房債危機 融創提境外債務初步重組方案

房債危機 融創提91億美元境外債務初步重組方案

港股上市、身陷債務危機的大陸房企融創中國9日公布有關債務重組及業務發展更新資料，集團向債權人小組提呈初步重組方案的主要內容，包括集團擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具。

不過，融創仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。債務與流動性危機爆發後，融創中國自今年4月起停牌，目前仍暫停買賣，直至另行通知為止。

香港經濟日報9日報導，融創表示，集團一直在與其發行的本金總額約為91億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制定。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30％的現有債務本金總額。

同時，融創已向債權人小組提呈初步重組方案，主要內容包括：降槓桿計劃，集團擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具；將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年。為了向集團提供適當的時間以恢復營運及流動性等。

融創中國於2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元（未經審核）。在該等境外債務中，約37億美元（約佔境外債務總額的34％）的原始到期日為2022年底前。