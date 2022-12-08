陸幾全面暫停進口我水產品 剩1家可登陸

根據大陸海關總署官網8日資料，原訂2023年5月或2024年3月到期、共890項的台灣水產品序號，狀態幾乎都已變成「暫停進口」，僅剩一項顯示「有效」。在兩岸關係未見緩和之際，外界聯想，可能是大陸再度以農漁產品作為制裁台灣政府手段。

大陸海關總署官網顯示，截至8日，總計890項台灣水產品序號中，887項顯示暫停進口，高雄超發水產、高雄全津食品顯示註銷，僅序號569屏東味一食品顯示有效。

農委會副主委陳駿季8日召開記者會指出，依據中國大陸海關數據，共有800多件我水產品業者暫停銷往大陸，目前約有100多家業者提出補件申請，而申請案期限為今年8月31日止，其中有600多件，是因為業者沒有提出申請補件、或轉移市場等因素，進而被廢證，而提出申請的100多家中，只有1家獲准登陸。

陳駿季指出，主要是大陸去年4月就要求世界各國，所有產品銷往大陸，都需要進行註冊，如果沒有完成註冊，就不能登陸，目前受到影響的水產品，以魷魚、秋刀魚、午仔魚為大宗。我方正循相關管道查證有無需要補件的地方，希望盡速完成未完成補件的部分，至於受影響的部分仍待後續查驗。

大陸於2021年4月12日公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界所有輸銷大陸的食品生產、加工、貯存企業，自今年1月1日起，皆須向大陸海關總署申請註冊。

大陸6月以來多次禁止我農漁產品進口，引發外界聯想。6月10日，大陸海關總署公告，2021年以來，大陸海關多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標，依據大陸相關法律法規和標準，自6月13日起暫停台灣地區石斑魚輸入大陸。

8月1日，美國眾議院議長裴洛西來台前夕，海關總署又公告，根據「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，限制100多家未完成更新註冊的台灣商產品輸陸，具體產品包含漁產品、茶葉、餅乾飲料與保健食品等。

8月3日，大陸海關總署再度公告，因多次從台灣柑橘類水果驗出有害生物、同時自冷凍魚類驗出新冠病毒，決定依法自即日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。