陸輿論氛圍改變 「終於敢承認自己陽過」

隨著近期中國大陸對於新冠防疫措施的調整，以及整體輿論氛圍的改變，越來越多曾確診的大陸民眾終於不再對此感到避諱。

每日經濟新聞報導，10月上旬核酸結果為陽性的Vivi（化名），康復後回到工作，她會刻意淡化自己曾經感染的經歷，不會主動提及，有人問起才簡單說幾句。她害怕被人貼標籤、甚至被人特殊對待。

直到最近各地調整防疫政策，加上眾多傳染病專家出面釋疑，大家的恐慌心理逐步緩解，Vivi的心結才被打開，並在微信朋友圈發文：「小陽人終於不用再避諱什麼了」。

另一位劉晴（化名），則擔心其他人埋怨受她連累，也害怕真的會有後遺症，感染新冠那一晚輾轉反側、忐忑不安。用了三天時間收拾心情，她的身體沒有症狀、核酸檢測結果陰性後，經過專家組評估後順利出院，「其實沒想像中那麼可怕」。

報導指出，「不好意思」是多個新冠感染者不約而同說出的詞。這種「不好意思」來源於一種給別人添麻煩了的感覺，也來源於怕被當作一個麻煩的忐忑。隔離期間，劉晴在業主群裡表達了歉意，鄰居們也為她加油打氣，要她放鬆心情、就當放假。

廣州市八醫院醫師鄧西龍表示，許多新冠患者的「沒力氣，睡不好或者是焦慮」等「後遺症」，更多的是主觀感受，不一定跟器質性病變相關，大多是心理因素。報導指出，此前有一些企業在招工時開出「陽轉陰的，進過方艙的不要」、「需要沒有陽過、沒有進過方艙」等歧視性條件，讓一些人更加擔憂。

大陸著名權威專家鐘南山近日公開表示，新冠病毒變異後的Omicron，感染後症狀比較輕，發生肺炎的機率比較低，死亡率也比較低，「差不多接近季節性流行感冒，總體來講，無需過度擔心」。

（旺報 陳冠宇）