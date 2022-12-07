陸11月進出口遜預期 前11月貿易順差擴大
大陸11月進出口表現遜預期。中國海關7日公布，以美元計，11月出口年減8.7％，遜於市場預期下跌3.9％；進口下降10.6％，亦遜於市場預期下降7.1％。11月貿易順差698.4億美元。
以人民幣計價，11月出口年增0.9％，遜於市場預期增長8.2％；進口下降1.1％，市場預期增長7.1％。11月貿易順差人民幣4,943.3億元。
今年前11月，以美元計價，出口年增長9.1％，進口增長2％；貿易順差8,020.4億美元，擴大39％。以人民幣計價，出口增長11.9％；進口增長4.6％；貿易順差人民幣5.34兆元，擴大42.8％。
對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口取得增長。前11個月，東協為中國第一大交易夥伴，與東協貿易總值為人民幣（下同）5.89兆元，增長15.5％，其中，對東協出口增長22.2％；自東協進口增長7.4％。
歐盟為中國第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為5.17兆元，增長7％，其中，對歐盟出口增長14.3％；自歐盟進口下降5％。
美國為中國第三大交易夥伴，與美國貿易總值為4.62兆元，增長4.8％，其中，對美國出口3.55兆元，增長5.8％；自美國進口1.07兆元，增長1.8％；對美貿易順差2.48兆元，擴大7.6％。
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