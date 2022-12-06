官媒定調！新華社評抗疫：最困難時期已過

隨著大陸各地鬆綁防疫政策，官媒新華社6日晚間發布題為〈優化防控措施，樹立抗疫自信〉的文章稱，抗疫最困難的時期已經走過，「隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務。」外界預期，大陸政府近期內將朝向更寬鬆的方向宣布新的防疫措施。

文章稱，在與新冠病毒的較量中，政府始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，主動識變應變，疫情防控不放鬆、不焦慮、不停步，樹立了抗疫自信。近三年的抗疫實踐表明，中國有基礎、有條件、有能力打贏常態化疫情防控攻堅戰。

文章稱，不放鬆，始終把握戰「疫」主動權。應對世紀疫情，難在複雜，難在反覆。從取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，到成功控制住由Delta變異株引發的疫情，再到迎戰Omicron變異株……中國經受住全球多輪疫情流行的衝擊。實踐充分證明，中共黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、科學的、有效的。

文章稱，不焦慮，全面認識近三年抗疫實踐成果。中國成為世界主要大國中新冠肺炎發病率最低、死亡人數最少的國家。醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，實現了全人群疫苗完全接種率超90％。最困難的時期已經走過，現在Omicron病毒致病力在減弱，中國的應對能力在增強，這為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件。

文章稱，不停步，因時因勢優化完善防控措施。持續跟蹤病毒變異，高效分析Omicron及其亞分支特點，中國不斷提高對病毒的認識。動態總結疫情防控經驗，從先後推行九版防控方案，到制定二十條優化措施，中國以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性，有效應對疫情形勢的不確定性。

文章稱，世界衛生組織12月2日表示，人類現在距離能夠宣佈新冠大流行緊急階段結束的那一刻更近了，但還沒走到那一步。

文章稱，疫情防控是一項系統工程，每一環都很重要。回歸正常是大家的共同心願，要完整、全面、準確地把握和執行防控措施，規範操作、不變形不走樣，不斷提升認識，加強治理能力，做好充分準備，推動防控措施持續優化。

文章強調，慎終如始、善作善成。堅持就是勝利，堅持必將勝利。

（中時 藍孝威）

延伸閱讀

大陸防疫鬆綁來真的 傳7日宣布10項新措施

上海眾多公共場所 6日起不需陰性證明

陸已至少19城宣布 搭地鐵不再查核酸證明