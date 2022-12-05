多地解「核」 陸防疫鬆綁來真的

歷經三年抗「疫」，大陸正步上解封之路，準備迎接疫後新生活。5日大陸多地取消常態化核酸檢測，進出公共場所不再查驗核酸結果。外媒披露，大陸擬於7日宣布新版10條防控措施，並正式下調新冠肺炎的傳染病防控等級。世界衛生組織（WHO）官員表示，樂見中國調整防疫策略。

大陸衛健委5日通報，4日共新增4,247例本土確診和25,477例本土無症狀感染個案。儘管廣東、北京和重慶等地仍現疫情，但在國務院防疫方針轉向下，嚴密封控的大陸一改近三年來的核酸普篩常態，多地於5日宣布，不再展開常態化核酸檢測，進入公共場所或搭乘公共交通工具，不再查驗核酸陰性證明。

除了北京和上海等一線城市將公共場所防疫措施大鬆綁，自5日起取消核酸陰性證查驗，僅憑健康碼綠碼、掃場所碼進入。累計從2日至今，已有成都、重慶、深圳、武漢、鄭州和寧波等至少19個城市地鐵交通跟進放寬民眾出行和日常生活限制。

路透引述消息人士透露，大陸最早將在7日再釋出新版10條防控措施，有望最早於明（2023）年1月起，正式將新冠肺炎的傳染病防控等級從乙類甲管，下調到乙類乙管。大陸傳染病等級顯示，SARS、愛滋病等屬乙類，鼠疫和霍亂則劃分為甲類。

新冠疫情爆發後，大陸官方雖將其歸類為乙類傳染病，但按照甲類疾病進行管理，包括地方政府有權對患者及其密切接觸者進行隔離，並封鎖受影響的地區。但大陸衛健委日前宣布優化防控措施20條後，允許陽性個案在一定條件下居家隔離，並減少大規模普篩和日常核酸檢測頻次。推進解封的同時，官方也積極推進疫苗接種率，北京和深圳等地5日均指出，要加快推進老年人接種新冠疫苗，呼籲長者前往接種疫苗。

官方接種目標顯示，預計至2023年1月底前，80歲以上人群第一劑疫苗接種率達到90％，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90％，60至79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95％。

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