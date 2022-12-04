鄭州廠動盪 蘋果加速撤陸 供應鏈東南飛

富士康鄭州代工廠近日在疫情波及下，影響iPhone出貨量。外媒3日引述知情人士透露，蘋果已加快把部分生產轉出中國的計畫，並要求供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，尋求減少依賴富士康等台灣組裝廠。

華爾街日報報導，有「iPhone城」之稱的富士康鄭州廠，有高達30萬名工人在此工作，生產iPhone及其他蘋果產品，在高峰時約85％的iPhone Pro系列手機都是在當地生產。然而，11月下旬該廠員工因為對工資及防疫限制不滿，爆發抗議活動，導致供應鏈出現嚴重問題，外傳蘋果預計iPhone Pro手機的供貨量減少600萬支。

蘋果供應鏈分析師和相關人士指出，過去一年出現的各種亂象，已削弱大陸穩定的製造中心地位，如今又發生富士康鄭州廠事件，使得蘋果不再願意把大量業務綁定單一國家。

業內人士表示，蘋果的因應做法之一是增加合作的組裝商，即使是中國企業同樣列入考慮。兩家有可能獲得更多蘋果業務的中資公司是立訊精密、聞泰科技。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤表示，蘋果的長期目標是將印度製iPhone比重從目前的個位數拉高到40％至45％。供應商表示，預計越南將承擔更多蘋果其他產品的製造任務，例如AirPods、智慧手錶及筆電。

報導指出，蘋果已告知製造夥伴，希望他們開始嘗試在中國以外的地方從事更多「新產品導入」（New Product Introduction，NPI）工作，意指新品開發從概念發想到量產細節規畫的整個流程。

不過，供應鏈專家指出，除非印度或越南等地也有能力做NPI，否則在蘋果供應鏈中，這些地方依舊會困在次要地位。同時，全球經濟成長及蘋果徵才速度都正在放緩的情況下，蘋果更難把NPI工作人員分派到新的供應商或新的國家。

另一方面，郭明錤稍早分析，蘋果2022年第四季的營收及每股盈利有下行風險，而鴻海則要面臨結構性競爭挑戰，除了面臨iPhone出貨或營收低於預期的挑戰外，蘋果也有意分散供應風險，因此預料鴻海未來難以再繼續成為iPhone 15 Pro系列的獨家組裝廠。

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