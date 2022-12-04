人行降準5日生效 放水人民幣5,000億

大陸積極穩經濟，運用貨幣政策工具救市。中國人民銀行日前宣布，自12月5日起全面降低金融機構存款準備金率1碼（部分機構除外），相當於0.25個百分點，預計釋放長期資金人民幣（下同）約5,000億元，降低金融機構年化資金成本約56億元。

本次降準是人行繼4月操作後再次實施，人行指出，本次降準共有三大目的，包括保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，並加大對實體經濟的支援力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。

其中，除了已執行5％存準率的部分法人金融機構外，本次對其他金融機構普遍下調存準率0.25個百分點，下調後金融機構加權平均存準率下降0.2個百分點至7.8％。

中金公司報告指出，這次降準主因是維護資金市場與債券市場穩定，緩解銀行的流動性壓力，並支持穩增長發力。降準帶來的長期低成本資金有助於穩定市場預期。

A股市場來看，由於貨幣政策方面依然保持較為寬鬆，政策支持經濟增長的大趨勢依然保持，為市場傳達積極訊號，同時為資本市場帶來流動性上的邊際好轉，有助於穩定債市預期。

廣發證券則認為，0.25個百分點的降準幅度不算大，甚至略低於市場平均預期，呼應國務院常務會議表述「適度」，人行也強調「不搞大水漫灌，兼顧內外平衡」。此外，降準前的加權法定存準率為8.1％，已經屬於偏低位置，顯示人行珍惜貨幣政策空間。

對於市場關注後續是否降息，方正證券指出，不排除人行以降低MLF利率帶動5年期LPR利率下行，從而促進居民購房需求回暖。

近期大陸降準情況

日期 降準幅度 釋出資金（人民幣） 2021/7/15 全面降準2碼 約1兆 2021/12/15 全面降準2碼 約1.2兆 2022/4/25 全面降準1碼，無跨省經營城商行和存準率高於5％農商行額外多降1碼 約5,300億 2022/12/5 全面降準1碼，以執行5％存準率部分法人金融機構除外 約5,000億

資料來源：中國人民銀行 製表：楊晴安