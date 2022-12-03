中國穩增長政策形成強力支撐

11月以來中國各地反覆的聚集性疫情，抑制需求的復甦，也鈍化了前期政策效果。疫情為復甦增加的不確定性，導致供需指標走弱。近期中國政府各部門，推出防疫政策的實質性優化措施，以及房地產的供給側利多措施，我們認為，這是政策為增長助力的清晰信號，有利於需求和信心恢復。

中共二十大報告內容，揭示了中國實現經濟復興的長遠目標和未來五年中國政府的一系列政策重心。目前，中國五年內最重要的政治大事已有結果，意味政策制定者能夠重新聚焦於其他優先事務，例如制定更多穩定增長的貨幣及財政刺激措施。最近的政策舉措顯示，儘管國家安全、獨立自主和永續性的重要性提升，經濟增長仍是中國政府的緊迫任務。

中國今年第三季國內生產總值及近期經濟數據顯示，經濟復甦之路波折重重。雖然人民幣近期跌勢暫緩，但兌換美元仍跌破7元的重要關卡，並在逾兩年低位徘徊。過去20年，每逢人民幣「破7」時，均會在7元附近持續區間波動，而人民幣在2014、2016及2019年均跌破該心理關口，惟原因各有不同。

面對人民幣弱勢，我們建議可留意針對中國內需市場的高端消費、原物料，而主打出口的電動車行業也可能受惠。

回顧過往人民幣貶值時的中國出口市場表現，當人民幣於20年前跌至7時，中國擁有相當龐大的出口產業，當中白色家電是主要出口產品，故出口市場在2000年至2015年期間表現不錯。

人民幣的另一跌勢再次出現於2015年，當時中國主打「一帶一路」政策，注重重工業生產，以及當時的美國總統川普發動貿易戰，人民幣之後亦跌破7，但其時再生能源及多晶矽行業表現理想。

今年人民幣再跌破7，相信可以帶動出口，並強化需求，預期未來2至3年出口造好，當中看好新能源車表現。新能源車產業鏈中，我們相對看好議價能力較強，公司數目較少的上游企業。當中生產電動車的增值服務，相對目前的燃油汽車為少，而且電動車周期會比一般燃油汽車較短。除中國外，印度及越南都表示將生產電動車，故哪個國家能在電動車市場上推出優質車款，率先鞏固市場占有率，便可維持領導地位。

值得留意的是，現時中國已非工業重鎮，而且並非所有類股都能受惠於人民幣貶值。如果出口的貨品價格過於低端，很容易會被印尼及越南等國家複製，然而，高端產品亦受到美國等發達國家的競爭，美國已有政策鼓勵科技企業及醫療保健行業在本土進行研發。不過高端消費在中國仍有高度成長空間，尤其是酒類，在全球經濟雜音中成長仍然維持強勁。

而醫藥股基本面和估值的因素均出現邊際改善，中國過去幾年不斷透過減稅降負方式鼓勵企業加大研發投入，企業開始不斷有重磅產品進入收獲期。疫情和採集對傳統醫藥影響較大，二者的邊際改善，不僅會帶動傳統醫藥股重回穩健增長，還將帶來估值的修復機會。創新產品的不斷兌現則為醫藥股帶來新的成長主線，傳統修復加上創新崛起有望帶來醫藥股的新行情。

整體而言，中國政策面利好陸續釋放，穩增長政策形成強力支撐，市場重心向上移動。目前A股評價深具吸引力，也不存在過熱現象，操作上可選擇繼續持有，同時也可逢低加碼。但我們仍然擔心動態清零政策何時調整，以及房地產下行風險與政策對應。投資中國時，政策從來是關鍵因素，因此我們建議投資者聚焦於一些可望受惠於中國寬鬆財政及基建開支增加的企業，亦不妨留意一些優質成長股。