解決流動性難題 萬科速推A股再融資

在近日大陸政府射出「第三支箭」，支持房企以非公開方式再融資，藉以解決債務與流動性問題後，大陸房產巨頭萬科的大股東深鐵集團隨即提交一份臨時議案，旨在讓萬科根據需要，單獨或同時在A股或H股進行增資，新股將不超過A股／H股已發行股份的20％，預計萬科可以募集人民幣（下同）100億元以上資金。

萬科對此表示，此次提請股東大會給與發行股份的授權，是由大股東深圳地鐵所發起。深鐵希望萬科能夠「積極把握政策機遇」，為公司轉型和長期健康發展儲備資源。

華爾街見聞報導，大陸關閉近十年的房企A股上市再融資近日重啟，萬科迅速出手準備定增融資。萬科日前表示，大股東深圳地鐵向董事會提交一份議案，將在A股／H股單獨或同時增發新股，不超過目前A股／H股已發行股份數量的20％。這是近日大陸證監會對房企股權融資釋出利多後，首家表示會參與定增的混合所有制房企，也是大型房企中首家表態的業者。

分析指出，這次萬科在A股市場進行融資有著更多的意義，不僅是能籌措到資金，也是行業股權融資的試金石，更是萬科新一輪擴張的開始。因為官方恢復上市公司再融資的功能，最受益的就是A股混合所有制的企業。在新政策下，國資股東能夠透過定向增資，把資金注入上市公司，對股權結構進行進一步優化。

意即像萬科這樣的混合所有制企業，在這輪再融資政策東風下，信用能進一步增強，根據定增比例，預計萬科可以募集100億元以上資金。萬科的定增方案及市場接受度，可以成為本輪股權融資重啟後的首個示範和觀察樣本。