強化在陸電動車布局 寶馬採購億緯鋰能電芯

在中國具有龐大市場利益的德國車企，在加速發展電動車追趕時，正加快與中國具備實力的電池業者合作。繼「寧王」寧德時代之後，寶馬集團（BMW）位於遼寧瀋陽的動力電池中心，傳出將與惠州億緯鋰能合作，從後者採購電芯。

澎湃新聞報導，寶馬是首家在中國設立電池工廠的國際豪華汽車品牌，2017年10月，年產3.3萬套高壓電池組的華晨寶馬動力電池中心在瀋陽揭幕，並為寶馬5系插電式混合動力車型提供電池；隔年5月，動力電池中心啟動二期專案，為寶馬首款純電動SUViX3提供第五代動力電池。

報導指出，瀋陽動力電池中心主要完成動力電池包的研發及生產，並不涉及動力電池中電芯的生產，因此電芯仍然需要外購。在此之前，寧德時代一直是寶馬瀋陽動力電池中心主要的電芯供應商，主要提供方形電芯。

不過，寶馬集團近期宣布將投資人民幣（下同）100億元，用於瀋陽動力電池中心的擴產。且此次寶馬的瀋陽動力電池中心，選擇與億緯鋰能合作，業內人士認為，這或許跟寶馬未來的46系列圓柱型電池戰略相關。

今年9月寶馬宣布，從2025年起在「新世代」電動車型中將使用46mm標準直徑的大圓柱電芯。至此，寶馬集團已與中國三大動力電池生產商：寧德時代、億緯鋰能、遠景動力分別簽訂了生產合約。

而近期億緯鋰能在瀋陽的一連串動作，也被認為是與寶馬的未來合作相關。今年9月底，億緯鋰能曾經發布公告稱，將在瀋陽建設動力電池與儲能項目。