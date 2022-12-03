陸防疫預期放寬 中概股狂歡

在美股表現欠佳，中國防疫政策預期放寬下，外圍資金臨近年底轉攻中概股，反映中概股走勢的美股那斯達克中國金龍指數，2日收盤再漲5.4％，創兩個月高位。11月28日至12月2日當累計大漲22.38％，創今年3月18日以來最大單周漲幅。

新浪財經報導，近日中概股市場氣氛轉佳，主要受到美國聯準會（Fed）偏鴿派的發言激勵，加上中國政府近日釋出鬆綁疫情防控的訊息，均令中概股大受鼓舞。首先是聯準會主席鮑爾日前表演講時表示，放慢升息步伐的時間最快可能在12月的議息會議到來。

另外，中國政府11月29日表示「封城管控要快封快解、應解盡解」後，多地出現包含放寬居家隔離認定、解除臨時管控區等鬆綁跡象，引發市場對中國解封的憧憬。在兩大重磅利多加持下，近日在美中概股集體狂歡。

美國道瓊指數美東時間2日收盤僅小漲0.1％，但中概股族群依舊氣勢如虹，那斯達克中國金龍指數大漲5.4％至6,822點，創下兩個月高位。港股ADR走勢配合，美團ADR（美國存托憑證）、阿里美股、騰訊ADR均漲3％～5％不等。

當日那斯達克中國金龍指數成分股中，優信飆漲逾30.0％領跑，B站漲約16.6％，小鵬汽車和愛奇藝漲約14.8％，陸金所漲逾12.6％，蔚來汽車、微博、360數科漲逾8.0％，理想汽車漲逾6.5％，京東漲5.0％。

涉中概股ETF同樣表現出色，KraneShares CSI中國互聯網ETF（KWEB）2日收盤大漲6.3％，周漲幅接近25％，為截至今年3月18日當周以來的最大單周漲幅。同時，iShares MSCI明晟中國ETF（MCHI）上漲2.5％，當周漲幅達12.3％，成為該ETF自2011年10月以來的最大單周漲幅。

2022年那斯達克中國金龍指數走勢震盪，至12月2日，年內自年初高點累計下挫26.8％。其中10月24日跌至4,113.8點的全年最低點，但該指數此後強勁反彈，至2日累計大漲達65.9％。