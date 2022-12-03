美揪團封殺華為 德國不跟

美國政府日前禁止華為等中國電信與監控設備企業產品進口銷售，加大打擊中國科企力度，並呼籲盟友跟進辦理。

但德國政府日前表示，不會仿效美國禁令，將會按照具體情況進行判斷。

路透3日報導，德國聯邦經濟及氣候保護部2日表示，德國無意跟隨美國，做出普遍禁止中國電信設備製造商產品的限制。報導指出，包括俄烏衝突等事件下，凸顯德國對於俄羅斯能源以及中國貿易等領域的依賴程度，讓德方更為謹慎考慮與中國和俄羅斯的關係。

美國聯邦通訊委員會日前宣布，基於國安風險理由，禁用華為、中興通訊、海康威視、海能達、大華技術將旗下設備產品進口至美國銷售，上述企業為中國電信設備與監控產品市場的領軍者，在全球也有相當的市占率。

華為象徵中國電信網路重點技術發展程度，美國對其限制的態度影響到西方國家政策。路透指出，德國政府雖無意跟隨美國禁令，但德國經濟部相關文件顯示，將提升對於某些國家的零組件使用狀況相關審查。

該文件指出，據德國2020年的立法，將提高對於華為等中國5G電信設備製造商的審查門檻，並建議允許禁止威權國家供應商製造的電信與IT設施、關鍵基礎設施。

另一方面，此前美國對於華為CFO孟晚舟的起訴案已經塵埃落定，美國法院2日正式撤回對孟晚舟的罪名指控，且裁定不可再訴。

美國司法部表示，孟晚舟已完成延期起訴協議（DPA）且在協議期限內未有違反行為，因此指控已完全撤銷。孟晚舟在2021年9月與美國司法部達成DPA，隨後結束在加拿大1,028日的拘留返回中國。

孟晚舟為華為創辦人任正非之女，其與美國司法部的達成DPA，美國司法部同意在2022年12月1日撤銷對孟晚舟的指控，只要她同意對案件進行事實陳述。