洗產地避關稅 美查四家中企

中美新能源戰開始冒出硝煙味，美國政府正對中國太陽能企業磨刀霍霍。美國商務部日前發表初步調查，認定包括比亞迪、隆基綠能等中企透過東南亞「洗產地」的方式躲避美方關稅，後續可能增課新關稅。

但美國商務部調查也顯示，另外數家中企遵從關稅規則，市場普遍認為美國態度不是預期中「一網打盡」的最糟情況，美股太陽能族群2日普漲，美企Array收盤漲8.6％，被認定遵從關稅規則的中企晶科能源ADR漲逾12％，連被點名躲避關稅的阿特斯陽光電力收盤亦漲5.5％。

路透3日引述美國商務部官員表示，經過數月調查後，初步判定比亞迪、隆基綠能旗下越南光伏科技、天合光能泰國公司、阿特斯陽光電力等四家中企，十多年來將產品過水至東南亞組裝後，再運送至美國，藉此行為規避關稅。

美國商務部最終調查結果預計在2023年5月出爐，倘若確定有規避關稅的情況，美國將對上述公司在泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南等地生產的商品徵收新關稅，但因拜登此前剛給予中企兩年關稅豁免，預計該關稅要至2024年6月才會實施。

報導稱，美國太陽能電池板供應量約8成來自上述東南亞國家，此前市場擔憂美國政府將會不分企業、對來自這些產地的商品全數徵收關稅，但初步調查的結果可望推翻外界眼中的「最壞打算」。例如美國商務部表示，中企晶科能源馬來西亞基地以及韓華Q Cells、New East Solar、Boviet Solar等企業均有遵從關稅規則。

美國對於太陽能中企徵收關稅的措施也將波及許多美企，報導引述美國太陽能電池板買家指出，新的關稅措施將使已足夠艱困的太陽能設備市場進一步惡化。美國太陽能產業協會（SEIA）主席霍珀（Abigail Hopper）表示，這次唯一的好消息是商務部措施沒有針對相關國家的所有進口產品。

中國近十年來在太陽能產業鏈的地位大幅飆升，據國際能源署此前資料，中國2021年在全球太陽能多晶矽、矽晶圓片、電池片、電池板產量的占有率分別為79.4％、96.8％、85.1％、74.7％，全球發展太陽能光電已難避開中國，因此外界更關注象徵美國態度的關稅措施會在何時正式啟動。