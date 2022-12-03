胡錫進：做好了一個月內感染的思想準備

大陸《環球時報》前總編輯2日晚間在他的個人微博「胡錫進觀察」表示「已做好了一個月內感染的思想準備，不就萬分之2.5重症率嘛」。

他說：「老胡周圍的感染者不斷零星增加，我能夠感覺到病毒在走近，我個人做好了在一個月之內被感染上的思想準備。我現在是62歲半，進入了統計中比較危險的年齡段，這兩天我不再堅持長期少吃保持體重的做法，開始適當多吃提高營養，增加體重，另外繼續保持鍛煉，比如今早我如往日做了三百個俯臥撐（伏地挺身），這一鍛煉我已堅持了數年。

胡錫進表示，他近幾個月一直是解除大規模封控和恢復正常生產生活秩序的輿論推動者之一，因為根據不斷瞭解到的新資訊，知道病毒傳播是真的阻擋不住了，「我們繼續搞大規模封控產生不了我們想要的結果，而這個過程中我們付出的代價越來越難以承受。」進入11月，中國實施靜默或半靜默的城市嚴重增多，被封控的人口總量前所未有，而且趨勢在繼續加速擴大。

胡錫進強調，「我們每個人都目睹了因疫情衝擊造成的蕭條，看到身邊一家家店鋪關張歇業。」國家真的到了採取新策略新方法對付這種毒性減弱，但傳播力超強最新變異毒株的時候。

他認為：「因為我們放開大範圍封控是在Omicron新變異株已大約成為強弩之末時進行的。」目前的重症率只占所有感染者的大約萬分之2.5，如此低的重症率自新冠疫情暴發以來前所未有。最近大陸全國每天都是幾萬名感染者，但是到昨天（1日），一共現存98個新冠重症病例，而且連續五天無新增死亡病例。

胡錫進總結，「為了年輕人有豐富多彩的青春時代，為了大量服務業人員保住自己的飯碗，也為了各行各業的人不遭減薪，讓很多企業能夠走出困境，我們必須往前走。讓我們大家都照顧好自己，盡量保護好家人，請相信，我們邁過這道坎的實際情況肯定不像我們想像的那樣嚴重、驚心動魄。」

（中時 李文輝）