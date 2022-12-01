陸封控衝擊 大眾、本田等外資車企停產

中國政府數個月來採取嚴格的新冠疫情防控措施，包括德國大眾汽車和日系本田、豐田等汽車製造商已暫停在華部分工廠的生產線。這些外資汽車廠與本土汽車廠在嚴格疫情封控措施之下，都採取閉環管理維生產，但仍遭遇到零部件供應鏈的問題，停產或減產已成為普遍現象。

《華爾街日報》引述大眾汽車一位發言人說，由於汽車零部件短缺和當地的防疫措施，自上周初以來，該公司已暫停位於四川成都的工廠生產，以及位於東北長春的5條生產線中的2條。

日本豐田汽車發言人吉田智紀（Tomoki Yoshida）表示，由於新冠疫情的干擾，該公司也在調整一些中國工廠的生產。本田汽車發言人日名厚貴（Atsuki Hina）說，該公司在武漢的汽車廠因許多工人被封控而關閉2天後恢復局部生產，重慶一家生產割草機和發電機引擎的工廠也因爆發新冠疫情而自11月10日起停產。他說，本田的供應鏈已受到干擾，但受影響規模仍有限。

報導說，這些停產事件是中國實施的嚴格防疫措施影響經濟活動的最新例證，凸顯供應鏈干擾問題正在快速惡化。

中國大陸外資汽車廠供應鏈受到干擾的問題在今年初就已出現，當時上海和東北吉林省部分地區等汽車中心一度被封控長達數個月時間。最近大陸每日新增本土感染人數達到近4萬人，其中以廣東、北京以及重慶較為嚴重。

在廣東省會廣州營運的電動汽車新創公司小鵬汽車發言人稱，該公司的工廠一直在以閉環的方式運營，整座工廠基本上與外界隔離，工人只能在住處和生產線之間活動。這樣的營運方式仍無法解決零部件短缺的問題，汽車生產線受到影響。

報導指出，一些跨國公司擔心中國最近的抗議活動會帶來經濟影響。日本主要商業遊說團體社團法人經濟同友會主席櫻田謙悟（Kengo Sakurada）表示，抗議活動可能會蔓延，進而影響到各個行業供應鏈。

許多外商正在評估它們在中國採購的依賴性，空中巴士CEO傅里（Guillaume Faury）表示，中國動態清零防疫政策以及與西方國家之間政治緊張關係造成供應鏈挑戰，該公司正在評估如何分散過度中國供應鏈的風險。他也說，空中巴士在中國供應鏈確實受到疫情封控措施的阻礙，影響飛機按時交付的能力。

報導表示，中國官方週三公佈的數據顯示，11月份中國製造業、服務業和建築業活動的指數降幅都超過預期。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：大眾汽車和本田汽車暫停在華部分工廠生產，受防疫措施影響