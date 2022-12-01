華為逆轉勝？北京用這狠招「逆襲」美國

華為準備復活？北京低調出手了！用這狠招「逆襲」美國

早在2018年美中貿易戰，華為就遭到美國政府強力制裁，如今華為在大陸當局的支持下，積極發展本國供應鏈，希望能建立不受制裁影響的營運模式達到「逆轉勝」美國的最終目標，有專家就提到，「成本不是華為所考慮的，眼下最重要的是能否繞過美國制裁。」

日經亞洲評論報導，即使遭到美國強力封鎖，華為並沒有放棄發展晶片業務，透過當地供應鏈廠商找到突破機會，進行研發、生產、封裝及出貨等工作，知情人士透露，華為希望能盡快在基地台、監視器、汽車及智慧型手機的核心晶片上取得成功。

不具名的供應商高階主管表示，「華為展現非常強硬的決心，他們正在用各種方式向全世界證明，華為還能活下來，甚至有一天能拿回籌碼。」一名熟悉華為的半導體企業高層也說，「成本不是華為所考慮的，眼下最重要的是能否繞過美國制裁。」

不僅如此，該高層提到，僅管需要很多時間與精力，但大陸政府與華為站在同一陣線，「華為依然是全國冠軍，依舊代表大陸。」

然而研究機構Bernstein Research則認為，華為與大陸晶片業的想法過於不切實際，「在沒有外國技術的協助下，一個國家很難建立起完整的半導體供應鏈，畢竟這中間需要很多政治談判與政治力介入。」

（中時新聞網 郭宜欣）