影響力延續逾27年 江派上海幫走入歷史

中共前總書記江澤民逝世，說起江澤民在當年中共派系政治的影響力，不能不提被稱為「上海幫」的江派，其影響力從1990年代延續到2017年中共十九大前，不過在習近平打貪反腐，清理多位江派高官，並確立「習核心」地位後，江派就已式微，隨著江澤民逝世，上海幫正式走入歷史。

江澤民於1985年到1989年間擔任上海市長、上海市委書記，1989年6月在趙紫陽遭罷黜後，被鄧小平欽點為中共中央總書記，從此江澤民的「上海幫」開始壯大，多位中共上海市委和政府高層，都與江澤民淵源深厚，並陸續成為中共高層。儘管江澤民在2002年11月卸任總書記，影響力仍延續，在「隔代指定」的傳統下，當年習近平雀屏中選為未來總書記，江澤民的力薦也扮演極重要角色。

2002年11月的中共十六大，9名政治局常委中，有6位屬於上海幫，且胡錦濤十六大上任後，江澤民直到2005年3月才交出軍權，卸下中央軍委主席。2007年中共十七大，曾慶紅退出常委、黃菊病逝，加上前一年上海市委書記陳良宇落馬，上海幫勢力開始下降。

2012年中共十八大習近平上任，成為上海幫式微的轉折點，習鐵腕肅貪反腐，夾雜政治鬥爭。從前重慶市委書記薄熙來案，一路向上延燒，2014年7月，前政治局常委周永康落馬，中央巡視組進駐上海。當時曾傳聞，若這個「線頭」再往上追，會不會燒到江澤民。此外，江澤民主政時提拔的中共軍委副主席徐才厚、郭伯雄，先後落馬，讓習近平阻止了柔性政變，瓦解上海幫的能量。

2012年中共十八大的政治局常委名單，有張德江、俞正聲、劉雲山被視為江派；十九大的七名政治局常委中，僅剩排序第七的韓正與上海幫稍有淵源；在習近平確立「核心」地位並邁入第三任，二十大的政治局常委名單，自然完全沒有江派的空間。

從中共領導人的排序，也可看出江澤民離任後的權力變化。2003年到2012年胡錦濤主政時期，江澤民仍排序第2；2013年1月開始，江澤民排序退到第8，排在7名政治局常委之後；二十大後的排序，根據今年10月22日大陸前政協副主席錢正英逝世的新華社報導，江的排序在第13，排在中共十九、二十屆政治局常委之後。

（中國時報 陳君碩）

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