陸3年清零代價－停工斷鏈、經濟熄火

自2020年初新冠疫情爆發後，大陸採取封城、大規模檢測以及嚴控邊境的措施，保證比其他國家要低得多的感染率，但嚴厲措施也導致了民生事故頻出，經濟遭到打擊，引發民間日益強烈的怨言。

★動態清零與中央的意志

中共黨報在10月11日發表題為《「動態清零」可持續而且必須堅持》的評論中稱：「當前，全國疫情仍然呈現『點多、面廣』特點，國內還有一批中高風險區，防控任務艱巨繁重。」「越是這樣的時候，越要深刻認識到『動態清零』可持續而且必須堅持，繼續科學精凖抓好疫情防控工作。」

自新冠疫情爆發至今，中國一直堅持「動態清零」，內地傳媒及社會亦多次提及「動態清零」政策。11月28日至29日，新華社再發三條時評聚焦疫情防控，指出抗疫需要耐心、細心，更要有愛心，並表示精準免檢也是精準防控，呼籲沒有一個冬天不可逾越。

●國際貨幣基金組織（IMF）駐中國高級官員及多數機構預計，中國可能到2023年下半年才會退出動態清零防疫政策，呼籲北京當局採取更多貨幣和財政刺激措施支持經濟。據IMF估算，動態清零政策打亂經濟發展，今年中國GDP增速或降至3.2％。2020年和2021年動態清零政策在中國實施效果很好，但今年由於新冠的高度傳播性，上海等大城市實施封控管理，經濟損失慘重。

★動態清零對大陸經濟影響

●世界銀行10月底公佈預測中，下調了中國今年的經濟增速預期，預計其GDP成長率為2.8%，而今年4月的預測為5%。該增速低於東亞發展中經濟體，這將是1990年以來的首次。根據官方數據，大陸第三季GDP較去年同期成長3.9％，表現遠低於原先預期的5.5％左右的目標。經濟數據依據低迷，加上中共二十大後，經濟政策尚未明顯轉向支持經濟成長，清零政策也尚未見鬆綁跡象，拖累中國股市10月進一步走跌。

●在多方呼聲下，香港特區政府9月初終於宣佈面向國際與台灣撤銷入境隔離檢疫措施，並將便利大陸與澳門居民進出香港措施擴展至全中國。特區行政長官李家超9月23日宣佈，有關措施將從26日起實施。他強調這是隨著確診數字漸趨平穩，平衡多方面因素以後所作出的決定。在此之前，特區財政司司長陳茂波稱，香港本財政年度恐將出現1,000億港元赤字（127.39億美元；897.83億元人民幣），並警告2022年香港經濟瀕臨負增長邊緣。商界也公開表達了擔憂香港經濟走向心急如焚的聲音。

●世界銀行（World Bank）9月底大幅下調中國今年經濟成長預測，由今年4月時的4％至5％下調至2.8％，並指中國今年經濟成長將自1990年以來首次落後於亞洲其他地方，這都是因為中國的「清零」防疫政策拖垮經濟。中國大陸過去半年來中國經濟情況明顯惡化。世銀表示，大陸藉由封城及大規模檢測控制疫情，限制民眾出行，導致消費減少，並使房地產市場出現前所未有的下跌，而房地產市場占中國經濟活動的3成。

●國際貨幣基金（IMF）10月底發表報告指出，中國在新冠防疫「清零」政策下頻繁實施封控措施對經濟造成了不利影響，尤其是在2022年第二季。此外，佔中國經濟活動五分之一左右的房地產行業正在迅速下滑。IMF表示，「鑒於中國經濟的規模及其對全球供應鏈的重要性，這將對全球貿易和經濟活動產生重大影響。」國際貨幣基金組織的報告將中國2022年和2023年的經濟增長預期分別下調至3.2%和4.4%。

★政策波及產業供應鏈

●香港「南華早報」（SCMP）11月發表評論文章指出，中國防疫採動態清零已重創國內經濟，加上地緣政治緊張等因素，促使跨國企業逐漸退出中國，促使供應鏈越趨多元化。評論指出，全球最大、位於河南鄭州市的富士康iPhone組裝廠因COVID-19疫情對工人實施嚴格管制，10月底發生大批員工離廠，無庸置疑，這回卻是首次對業主蘋果公司構成重創。蘋果表示，預料iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max出貨量將低於原先預期，同時富士康也下修第4季的成長預測。

●科法斯在最新一期「信用風險快訊」報告對半導體行業進行產業評估報告。科法斯指出，短期來看，大陸「動態清零」政策將持續抑制大陸半導體產業且對全球半導體產業鏈造成干擾。儘管後者已有所緩解，但對汽車等一些行業的影響仍然揮之不去。半導體具有重要戰略意義，因為從交通運輸到智慧手機，從醫療電子設備到汽車，各個行業都與之密切相關。簡而言之，半導體應用廣泛。科法斯表示，從2021年的資料顯示，電子元件約占內燃機汽車成本的40％，因此，汽車行業同電子行業一樣高度依賴晶片。

●今年年中，在對歐洲在中國投資企業的調查中，接近1／4的受訪者準備將投資轉移到其他市場，這個數字是今年初的2倍多。路透當時援引歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）表示，「商會的成員目前正在經受這場風暴，但如果目前的情況持續下去，會愈來愈多地去評估其他替代中國投資的替代方案。」

為疫情實施的封控措施打亂了供應鏈，有92％的受訪者表示，近期港口關閉、公路貨運減少和海運成本上升，對他們的營運造成嚴重的影響。

★清零抗議政策蔓延

● 大陸新疆烏魯木齊一高樓24日晚發生火災造成10人死亡，外界質疑是因防疫措施阻礙救援和逃生所致。此事近日在大陸輿論沸騰，多地出現示威抗議，要求當局停止封控，還有包括北大、清華等多所大學串連，訴求「民主法治，表達自由」，並發起手舉空白白紙的運動。

● 上海11月26日爆發了反對嚴格新冠「清零」措施的抗議活動，一直持續到第二天晚上，在一些城市，抗議逐漸演變成更廣泛的政治訴求。在首都北京和金融中心上海，抗議活動持續到深夜。西南城市成都、中部城市西安，以及3年前新冠疫情爆發的地方武漢，白天也發生了抗議活動。發佈在社交媒體上的視頻顯示，數百名武漢居民走上街頭，一些抗議者被拍到推倒路障，並砸碎鐵門。

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