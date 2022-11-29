大陸40城賣地收入急降 官方加速推地

去年下半年恒大等大陸房債危機爆發後，連帶造成房市低迷、爛尾樓停貸事件等問題，大陸主要40城的賣地收入更急降至人民幣（下同）1.87兆元。在大陸中央近期頻出「第二支箭」（擴大民企債券融資支持工具）、金融16條等利多政策下，多地抓住時機加速推地，吸引房企參與競拍，活絡房市與緩解地方財政。

證券日報報導，在流動性緊縮與債務壓力下，大陸房企資金面實力大減，令今年的土地市場總體處低檔狀態，賣地收入規模較去年明顯降低，平均溢價率亦較低。據中國指數研究院監測資料顯示，截至11月23日，今年大陸40個重點城市賣地收入僅1.87兆元，而去年同期為2.73兆元，衰退逾3成。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，從今年重點城市的房企拿地情況來看，央企、國企、地方平台以及優質民營房企是拿地主力軍，華潤置地、中海地產、保利發展、龍湖集團等全國性大型房企仍然在拿地中處於領先地位。

某民營房企人士抱怨說：「我們的投資拓展部已經縮編裁員，全年都沒有定投資拿地目標和相關支出計畫，全公司的重點都聚焦在銷售存貨和保證交付（即保交樓）上。」

但大陸政府近期對房市利多政策頻出下，地方正全力開啟加速供地模式，以期提升土地市場熱度。中指院監測數據顯示，截至目前，南京、蘇州、無錫、武漢、北京等五個城市已經發布今年第五批集中供地資訊。