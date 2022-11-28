救房市！陸鬆綁上市房企再融資

大陸積極搶救房市，大力推動房企「保交樓」，自10月以來，房地產行業融資終於出現修復跡象。證監會28日再發聲，允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業務，並允許涉房上市公司再融資，要求募集資金投向主業。

中國新聞周刊報導，中國人民銀行和銀保監會11日公布「金融16條」政策，要求開發性政策性銀行為房企提供「保交樓」專項借款，並鼓勵金融機構提供配套融資支持。人行副行長潘功勝隨後於21日宣布，面向六家商業銀行推出人民幣（下同）2,000億元「保交樓」貸款支持。六家國有銀行上周也緊鑼密鼓向十多家房企提供融資額度，總額逾1.2兆元。

證監會也於28日再開一扇門，允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業務，包括「保交樓、保民生」相關房地產項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。另允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業。

中指研究院此前公布「中國房地產企業融資監測月報」顯示，10月大陸房地產企業非銀融資總額為556.8億元，年增16.4％，行業平均利率為3.48％，下降2.39個百分點。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，10月融資出現正增長，與行業進入下行週期之初相比，行業融資已出現修復跡象。

然而，李宇嘉表示，外源融資只是一個方面，最關鍵的還是內源融資，即銷售回款，約占據開發商50％資金來源。他強調，房地產的政策底已經到來，但距離市場的底部仍有距離。

金融機構放寬對房企融資的限制，金融風險也隨之增加。交通銀行28日於第三季業績說明會表示，前期對房地產領域出險企業涉及的項目進行全面排查，將符合不良特徵的房地產項目貸款下遷不良，導致不良率上升。

交行數據顯示，截至9月末，交行對公房地產貸款不良貸款率較第二季上升0.05個百分點，該行相關貸款不良狀況，已計提較充分的撥備。

另一方面，中國恒大傳出賣地求生，近日成功轉讓原計畫為恒大集團深圳灣超級總部基地的地皮，該項目自去年9月停工，如今由興業信託旗下的深圳市安和一號房地產接手，以約75.4億元底價成交。另外，香港高等法院也傳出，批准中國恒大清盤聆訊的延期申請，進一步延至2023年3月20日。