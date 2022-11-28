中外交部證實 歐洲理事會主席12/1訪中

中國外交部發言人華春瑩29日宣布，應中國國家主席習近平邀請，歐洲理事會主席米歇爾將於12月1日訪中。米歇爾此行將與習近平會晤，議題聚焦中歐關係。

據歐洲理事會介紹，歐洲理事會主席米歇爾將於12月1日訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行會談，討論一系列全球挑戰和共同關心的話題。

輿論認為，此訪正值中國與西方大國關係極為敏感的時刻。歐盟內部目前正就如何發展對中關係展開討論。按照歐洲理事會的說法，米歇爾此訪是中歐雙方展開接觸的及時機會。

歐洲理事會是歐盟最高決策機構，由成員國國家元首或政府首腦，以及歐洲理事會主席、歐盟委員會主席組成。歐洲理事會主席任期兩年半，可連任一屆。現任主席米歇爾曾是比利時首相，於2019年12月就任歐洲理事會主席，今年3月獲得連任。

米歇爾曾在2016年10月以比利時首相的身份訪中，與中國國家主席習近平舉行會談。他與中國領導人的最近一次會晤是在今年4月以視訊形式進行。如果一切順利，下周的訪問將是米歇爾出任歐洲理事會主席後首次訪中，也是在任歐洲理事會主席自2018年7月以來首次訪中。

24日稍早，多名歐盟官員證實米歇爾即將訪中的消息。此訪為期一天，如何處理歐盟與中國的關係，將是雙方會談的主要議題。

同在24日，歐洲理事會官網公布米歇爾出訪的消息表示，在地緣政治和經濟環境緊張的背景下，這次訪問是中歐雙方展開接觸的及時機會，兩位領導人將討論全球挑戰以及共同關心的話題。

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