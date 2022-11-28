員工分紅1.3萬人民幣 富士康鄭州廠祭重金獎勵

在上周鄭州iPhone廠員工大規模激烈抗爭後，傳出富士康決定祭出分紅政策，以平撫還留在廠區工作的員工，金額據悉高達一萬三人民幣，約1,800美元。

彭博社指出，富士康預定在十二月以及明年元月，為十一月或更早成為正式員工的，發放這一萬三人民幣獎金。上周，富士康鄭州廠已提供自願離開工廠者，主要是針對參加這次激進抗議的新進員工，每人一萬人民幣返鄉費。

彭博社報導，富士康鄭州iPhone廠願意砸大錢，是因為受到新冠抗疫嚴格規定，之前已停工並中斷生產一個月左右，現在為了確保產線能全開，才會提供在廠技術員此筆獎勵金。

這座高達二十萬員工的大型iPhone製造基地，全球大部分蘋果的高階機型iPhone Pro都是出自此地。在上周不滿薪資結構的大規模抗議行動後，迄今已有約兩萬名新員工離職，也就是富士康花了兩億人民幣左右來善後。

iPhone 14 Pro以及Pro Max是蘋果今年兩支重要搖錢樹，藉此可以稍微彌補iPhone 14標準版銷售不佳的缺口。在11月感恩節購物旺季前，蘋果曾示警，最新的高檔iPhone出貨量，恐將低於之前預估值。

11月初，摩根士丹利將本季iPhone Pro產能預估下修600萬台。在長期停工影響下，這座鄭州全球最大iPhone組裝廠若情況最壞的話，可能影響到富士康本季iPhone營收36%，或自己總營收的20%。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

延伸閱讀

河南鄭州 30日轉入常態化動態清零

鄭州私運富士康離職員工赴徐州 江蘇不滿

鴻海認了技術失誤 向鄭州員工道歉