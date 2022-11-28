疫情升溫+示威活動頻生 港股一度跌600點

陸港股壓力大開盤齊跌 恒指挫逾3％

美元指數回升，離岸人民幣兌美元28日早盤貶逾500基點。港股上周累計跌418點結束之前連升三周走勢後，今早開盤下跌逾3％。此外，大陸疫情持續升溫，A股開盤跌逾1％。

恒指開低573點或3.3％報17,000點。國指開低219點或3.7％報5,751點。科指開低157點或4.5％報3,343點。

指標股部分，騰訊低開5.1％報259港幣。美團低開5.6％報129港幣。阿里巴巴低開5.6％報70.6港幣。京東低開6.9％報185港幣。

A股部份，上證指數開盤報3,055點，跌46點或1.5％。深成指開盤報10,708點，跌195點或1.79％。

滬深300指數開盤報3,701點，跌73點或1.96％；創業板指數開盤報2,264點，跌44點或1.93％。

各類股幾乎走跌，釀酒股挫逾2％；酒店旅遊、金融、房地產、化工、煤炭、有色金屬、水泥、石油、鋼鐵、電力股跌逾1％。

（工商時報 賴瑩綺）

中國疫情惡化示威活動頻生 港股跌逾600點

香港恆生指數今早急挫超過600點，有市場分析師指出，主因是市場憂慮中國大陸疫情惡化，以及多個地方出現集會示威，要求當局放寬防疫。

截至早上9時45分，恒指下跌684點或3.89％ ，暫報16,889點。

有市場分析師指出，港股今早下跌，主因是中國大陸疫情惡化，加上各地近日陸續出現要求放寬防疫的大型示威集會，令人憂慮政局不穩。

有分析師表示，最近出現的示威集會，反映出大陸民眾已出現抗疫疲勞，局勢會否惡化，要視乎北京方面能否優化防疫措施，減少對經濟民生的影響。

（中央社）

延伸閱讀

新疆火燒樓 抗議封控遍地開花

新疆大火後 上海、北京民眾抗議防疫過嚴

陸股氣勢 清不清零成關鍵