疫情拖累 陸工業企業利潤跌

大陸疫情升溫，工業企業效益恢復仍面臨較大壓力。大陸統計局27日公布，今年前十個月，大陸工業企業利潤降幅進一步擴大至年減3％，不僅較前九月降幅2.3％增大，更創2020年1至8月以來之最。其中，台港澳外商利潤年減7.6％。

大陸統計局數據顯示，今年1～10月，大陸國有控股企業利潤為人民幣（下同）2.26兆元，增長1.1％，股份制企業利潤59兆元，下降2.1％。外商及港澳台商投資企業利潤1.66兆元，下降7.6％，私營企業利潤1.96兆元，下降8.1％。

分行業來看，在41個工業大類行業中，有19個行業利潤總額增長，22個行業下降。石油和天然氣開採業利潤總額年增1.1倍，煤炭開採和洗選業增長62％，電氣機械和器材製造業增長29％，電力、熱力生產和供應業大增28.1％，汽車製造業增長0.8％，這也是該行業今年以來累計利潤首次由降轉增。

此外，電腦、通訊和其他電子設備製造業下降2.9％，紡織業下降16.4％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降20％。

營收方面，大陸工業企業表現呈現較快增長，今年前10個月規模以上工業企業營收為111.78兆元，年增7.6％。

大陸統計局工業司高級統計師朱虹表示，近期大陸疫情散發多發，世界經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。將推動穩經濟一籃子政策和接續措施全面落地見效，確保產業鏈供應鏈穩定暢通，加快釋放消費需求，落實落細惠企紓困政策，推動工業經濟持續穩定恢復。

21世紀經濟報導指出，隨著大陸保供穩價政策逐漸顯效，部分中下游製造業成本壓力有所緩解。儘管工業利潤增速出現連續放緩，但整體利潤結構也在持續好轉，上游原物料連續6個月回落，中游裝備製造業占比提升。其中，電力行業成本壓力趨緩，利潤增長28.1％，增速較1～9月份加快16.7個百分點，是拉動工業企業利潤增速回升最多的行業。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，10月工業企業利潤增速降幅擴大，主要是多地疫情反彈等短期因素擾動需求，同時工業品價格放緩，部分工業企業投入成本繼續偏高。主要拖累利潤下滑的行業是部分加工製造業以及上游能源採礦業。

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