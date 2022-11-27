陸疫情擴大 單日新增近4萬例

大陸新一波新冠疫情快速蔓延，26日新增感染者接近4萬人，再創新高。在疫情緊繃之下，地方政府收緊防疫措施，但過嚴的封控措施不斷激發民怨，各地頻傳抗議活動。為了釐清防疫方針，大陸官媒27日大幅宣傳國務院優化防疫二十措施，強調嚴禁隨意封控、長時間不解封。

大陸國家衛健委27日公布，過去一日新增39,506宗本土新冠個案，包括3,648宗確診及35,858宗無症狀感染。在中共二十大會議結束後，大陸疫情持續升溫，10月24日本土案例破千例，11月10月突破1萬例，11月15日破2萬例，時隔不到兩周，感染者人數又增加1倍，且爆發疫情地區範圍廣泛，頗有大規模擴散之勢。

因應Omicron病毒快速傳播和大多數輕症的特性，中共中央政治局常委會11月10日通過優化防疫的二十條措施，明定嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。但地方政府在執行層面上與二十條措施仍有許多落差，各地因此開始出現民眾抗議行為。

鄭州航空港區10月下旬爆發疫情之後，區內重點企業富士康陸續傳出員工逕自離廠步行返鄉、上周發生員工與警方對峙，以及25日將離職員工載至徐州「丟包」的事件。歷經長時間封控的新疆烏魯木齊，25日發生10人死亡的重大火災，民眾質疑因封控措施導致救災困難，隔日烏魯木齊市區出現民眾大規模上街抗議活動。

26日晚間，數百名上海民眾前往市中心烏魯木齊中路悼念烏魯木齊市火災的罹難者，民眾在現場高呼口號，驚動上海當局調動大批警力至現場警戒，至27日白天仍有民眾聚集在現場，氣氛緊張。另外，在廣州、北京、武漢、成都等多個城市，27日也陸續傳出有民眾上街抗議活動。

除了上述城市，大陸多個大學校園也出現學生抗議的活動，包括北京大學、清華大學、南京傳媒學院等，27日均傳出該校學生聚集校園內，悼念烏魯木齊火災罹難者和反對防疫措施過嚴的活動。

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