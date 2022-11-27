古巴經濟危機加劇 中國承諾捐贈1億美元

古巴副總理兼經濟計畫部長希爾（Alejandro Gil Fernández）27日在接受古巴電視台採訪時表示，古巴代表團在訪問中國後，就重組貸款和新項目融資達成協議，此外中國將向古巴捐贈約1億美元（約合新台幣31億元）。

俄羅斯衛星社引述希爾說法稱，中國已經捐贈古巴約1億美元，自然會用這筆錢來支持古巴公民。「我們已經積累的債務，我們將拉近立場，以便尋找可以共同接受的調整和重組方案。以便繼續獲得新投資項目的貸款」。

希爾補充說，新項目將得到資助，包括浮船塢，為過往船舶提供服務，其可以成為我們經濟的主要收入來源，還有埃拉杜拉風力發電站和100兆瓦以上太陽能發電站。在訪問結束後，還有兩家生物農藥生產企業的項目得到中國支持。

報導指出，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）率領政府代表團繼續進行國際之行，在此期間他訪問了阿爾及利亞、俄羅斯和中國。他目前正在土耳其訪問，這將是他此次出訪的最後一個國家。

（中時 朱紹聖）

古巴副總理希爾．費南德茲（Alejandro Gil Fernandez）今天表示，中國已捐1億美元給古巴，協助古巴度過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而雪上加霜的經濟危機。

法新社報導，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）罕見出訪，並於訪中行程結束後獲得這筆捐助。

中國國家主席習近平和狄亞士-卡奈昨天會面後，希爾．費南德茲告訴古巴國家電視台，「中國提供約1億美元捐款」。

兼任古巴經濟部長的希爾．費南德茲表示，這筆款項將用在「優先要務」上。古巴正遭受30年來最嚴重的經濟危機衝擊。

狄亞士-卡奈昨晚結束對中國的訪問後，繼續進行全球訪問，旨在取得對古巴的援助，改善屢屢故障、導致頻繁停電的電力系統。狄亞士-卡奈這次還將訪問土耳其和俄羅斯。

希爾．費南德茲表示，兩國領導人還討論古巴對中國積欠的「債務問題」，但沒有具體說明債務規模。

希爾．費南德茲說：「我們的總統解釋我們所面臨的情況，中國對此表示理解。我們正在尋求雙方都能接受的方案來規劃和重組債務。」

中國是古巴第2大貿易夥伴，僅次於委內瑞拉。中國和委內瑞拉都是古巴強大的政治盟友。

（中央社）