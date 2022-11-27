澳門博弈牌照 六企獲續牌十年

澳門發放新博弈牌照結果26日出爐，一如市場預期，目前在當地經營賭場的六家博弈企業，全數獲發「臨時判給」，獲得未來十年特許經營權，至於這次新加入競爭的馬來西亞雲頂集團旗下GMM，則宣告出局。

綜合港媒26日報導，獲發新博弈牌照的公司分別為三家美資賭企：金沙中國、永利澳門、美高梅中國，以及三家中資賭企：銀河娛樂、澳博控股、新濠國際。澳門賭牌競投委員會主席張永春26日表示，新博弈牌照過渡將無縫銜接，六家獲得「臨時判給」的企業不需要中斷營運。

澳門政府表示，經過與競投委員會的多輪磋商，獲「臨時判給」公司所提交的投標條件和承諾，在確保本地員工就業、開拓外國客源、發展非博弈項目等各方面達到澳門政府的要求。接下來，競投委員會將按照法律規定，和獲「臨時判給」的六家公司針對批給合約內容進行磋商，並將在2022年底前完成博弈經營的「確定判給」及批給合約簽署工作，以便新的承批公司從2023年1月1日起，可依修改後的博弈法律制度及新的批給合約營運。

中泰國際研究部策略師顏招駿表示，發放牌照結果出爐有助於消除不確定性，特別是對港股上市的永利澳門及美高梅中國股價有機會在28日出現更積極反應。

分析指出，針對博弈產業前景，短期要觀察大陸疫情變化，隨著大陸疫情升溫，陸澳兩地間出入境安排再次收緊，由大陸前往澳門的旅客數量不多，預期澳門11及12月博弈產業收入難有好表現，接下來關注2023年農曆新年及大陸五一連假時是否開放。