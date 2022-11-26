防疫政策鬆綁 陸股表現可期

中國經濟成長力道略見起色，但反彈程度仍不如市場預期。第三季中國GDP較去年同期成長3.9％，表現遠低於原先預期的5.5％目標。經濟數據依據低迷，加上中共二十大後，經濟政策尚未明顯轉向支持經濟成長，清零政策也尚未見鬆綁跡象，拖累中國股市10月進一步走跌。

聯博解讀，中國經濟成長趨緩的主因還是與消費需求尚未完全恢復及防疫措施衝擊經濟活動有關。目前消費支出持續低落，2020年至今民間儲蓄已增加超過40％。此外，反覆的防疫封控措施亦衝擊消費活動。

儘管政府支持的投資計畫正加速進行，但是地方政府面臨財政困境，今年以來銷售土地的收入減少約30％。製造業活動亦收縮，由於全球對中國製造商品的需求下降，中國官方製造業採購經理人指數自9月的50.1下滑至10月的49.2。

不過，最近中國似出現正向變化的跡象，例如鬆綁防疫政策、解決房地產危機的近一步政策措施，以及美中關係的可能解凍，這些皆有利於中國和與中國消費者需求相關的新興市場經濟體成長。

聯博預期，中共二十大落幕後，仍會維持其現行政策，無論清零政策、收緊房地產投機，還是經濟刺激措施。接下來，中國將會更加謹慎與平衡地追求經濟成長，以實現政府的共同富裕、能源安全與技術獨立的目標。

今年以來，中國經濟受到不確定性因素影響而有波動，且各類股間表現落差大。舉例而言，10月份幾乎所有類股面臨下挫，但科技和醫療保線產業除外。科技股在中央政府再次承諾技術獨立的支持下上漲，而醫療保健則因地方政府批准了對抗新冠病毒的新疫苗而受到提振。

反觀表現落後的產業包括核心消費類股、房地產與能源。因市場擔憂政府收緊禁酒令，導致核心消費類股回落；北京恐將支持房地產政策的重點放在國有企業、棄民營企業於不顧，使得房地產價格暴跌；能源類股下跌則是因市場獲利了結所致。

好消息是，即便受新冠感染的新增病例數創紀錄，中國正持續放鬆防疫政策，宣布了20項寬鬆政策，包括縮短入境檢疫隔離期、取消入境航班熔斷機制等。

展望未來幾個月，聯博認為，投資人可以秉持兩大投資方針，持續布局中國市場潛在的投資機會。首先，考量中國是一個政策主導性較強的經濟體，投資組合應根據政府政策走向進行投資，例如受惠於中國減碳政策的企業，以及與綠色基礎建設和替代能源相關的財政刺激。

此外，投資人亦可關注零售產業，這些企業受到封城大幅影響，卻可能成為中國重新開放後的贏家。英、美等國重新開放的經驗顯示，當防疫政策鬆綁時，週期性和消費類股將領漲，聯博預期中國可能在2023年第二季重新開放，屆時可望帶動股市表現。

其次，在中國股市歷經過去一年大幅修正後，許多類股目前評價漸具吸引力，並提供潛在的投資機會。值得關注的是，與投資人過去所看到的不同，聯博認為，這些機會在未來十年將不再是尋找年報酬率達到兩位數的超速成長股票，而更多是由下而上研究來挖掘具獨特想法，並具有穩健收益且具價值吸引力的公司，符合政府政策重點的企業如綠色能源、科技安全也將受惠。這種價值投資方式，將有利於投資組合持續提供長期、具吸引力的報酬。