疫情反彈 陸貨幣料維持寬鬆

為穩定經濟成長，中國人民銀行25日決定，於12月5日全面降低金融機構存款存備金率0.25個百分點，預期釋放長期資金約人民幣5,000億元。高盛等機構表示，當前疫情升溫，大陸貨幣政策將保持寬鬆，後續還應關注大陸房市銷售是否出現反彈。

香港經濟日報26日報導，高盛指出，大陸確診病例增加，各地防疫措施收緊之際，人行此次調降存款準備金率，有助提振市場對經濟增長的信心，同時增加對大型民營開發商的貸款，有助於恢復外界對房地產業的信心。

但高盛認為，房市預售案仍是大陸開發商現金流的主要財源，最終仍要關注銷售是否會穩定甚至出現反彈。此外，為了因應疫情捲土重來而加強防疫控制，預計到今年底到2023年初，大陸整體經濟活動增長將保持疲軟，因此大陸政府將維持寬鬆政策。

中金指出，近期大陸官方對房地產業供需兩端政策和宏觀政策不斷推出，短期可望提振信心和改善預期，中長期亦可帶動銷售、投資等基本面指標逐步回穩，預計房地產行業2023年基本面指標將呈現穩健。

華爾街見聞報導，受到疫情、房債危機、消費與製造低迷等因素影響，今年前三季大陸經濟成長遠低於官方年初5.5％左右的預設目標。

大陸全國政協經濟委員會副主任劉世26日強調，當務之急是使經濟增長回到正常軌道或合理區間，力爭今明兩年GDP平均增速達到5％左右，要加快在體制機制和政策措施方面，為實現經濟儘快回到正常軌道創造有利條件。