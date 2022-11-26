京東方柔性OLED出貨 今年估8千萬片

A股上市的大陸面板巨頭京東方日前表示，2022年柔性OLED預計出貨量目標為8,000萬片，與2021年相比繼續保持增長。未來將持續提升柔性OLED產品的出貨量，努力提高高階旗艦產品的出貨比重。

京東方25日股價收漲0.28％至人民幣（下同）3.58元。2022年以來，該公司股價累計下跌29.53％。

新京報報導，京東方表示，柔性OLED在智慧手機領域的滲透率持續提升，整體保持良好的增長，其柔性OLED產品已大致完成全球主流品牌客戶的導入，未來將主要致力於達到用戶端更多產品系列覆蓋，以及持續提升產品的用戶端占比，同時持續推動柔性OLED在IT、車載等新領域的應用。

報導稱，2022年前三季，京東方柔性OLED出貨持續增長，出貨量近5,000萬片，其中第三季出貨量1,800萬片。

然而，自2021年第四季開始，入門級產品價格競爭不斷加劇，部分產品價格持續下降，部分柔性OLED模組產品價格銳減，京東方柔性OLED生產線短期折舊承壓，業績受到一定影響。

據韓媒引述知情人士透露，預計京東方最多會向iPhone 14供應600萬片OLED面板，在iPhone 14系列所需面板中占比約5％（iPhone 14系列將使用逾1.2億片OLED面板）。京東方為iPhone 14系列供應的，是6.1吋的LTPS TFT OLED面板，也就是基本款的iPhone 14所需的面板。

此外，京東方近期接受投資者考察時表示，京東方對Micro LED進行長期全面的技術和產品研發布局，包括Micro LED晶片及微顯示螢幕等。其中Micro LED晶片產品在波長均勻性、性能、良率等方面已通過多家領先企業的驗證，並已持續少量供應。

另一方面，針對「元宇宙」市場，京東方擬在北京建設採用LTPO（低溫多晶氧化物）為主要技術的第六代新型半導體顯示器件生產線項目，主要為生產VR顯示螢幕等產品。