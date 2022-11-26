華為、中興中箭 美祭禁售令

美國聯邦通訊委員會（FCC）於美東時間25日，以國家安全面對不可接受的高風險為由，做出行政上的最終決定，禁止資通訊設備商華為及中興通訊、監控設備大廠海康威視，與大華科技、無線電設備商海能達五家中資公司，在美國銷售設備。

綜合外媒26日報導，FCC此舉的依據是其於2019年頒布的一項旨在保護美國通訊網路安全的法律。FCC認為，上述五家中國企業的設備對美國資安構成風險，禁售產品的決定最終以四票同意、零票反對獲得通過。

除了華為及中興通訊以外，遭到FCC點名的海康威視與大華科技，這兩家公司的設備正被廣泛使用，且使用者大多是需要監控許多設施的政府機構。此外，FCC也提到海能達，主因是包括警局在內的機構正在使用該公司的設備。

FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）對此表示，FCC致力於保護美國國安，確保這些不可信任的通訊設備不會在美國獲得授權使用。而FCC正展開防範安全威脅的工作，此次宣布的新措施只是其中一環。

FCC委員卡爾（Brendan Carr）推文指出，FCC這次採取「前所未有」的措施來保護美國的網路並加強國安，而FCC的一致決定是FCC歷史上首次基於國安考量投票禁止授權新設備。

報導指出，近期FCC持續緊盯中資企業，早在FCC做出此一決定前，華為、中興通訊、海康威視、海能達、大華科技已被美方列入「對美國國安造成威脅的安全風險」清單上，名列清單的公司被認定對美國通訊安全構成威脅。除上述五家中企外，中國電信三雄：中國移動、中國電信、中國聯通也被列入該清單。

另一方面，卡爾今年6月下旬曾在推特公布一封寫給蘋果執行長庫克（Tim Cook），以及谷歌母公司Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）的信件，提出TikTok蒐集大量美國用戶的敏感資料，存在國安疑慮，要求這兩家公司從自家應用商店中下架TikTok。

針對美方一連串措施，中國外交部先前曾表示，中方堅決反對美方肆意泛化國安概念，濫用出口管制措施無理打壓中方企業的做法。