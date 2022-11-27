陸30日公布11月官方製造業PMI 不容樂觀

大陸國家統計局預定11月30日公布11月製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）。兩項數據在10月份都處在景氣分水嶺下方，在當前大陸本土疫情持續升溫，多地採取封控措施、國際需求持續低迷下，11月數據不容樂觀。

大陸本土疫情頻傳，加之全球主要央行陸續停止貨幣寬鬆、啟動升息，需求回落，大陸製造業PMI今年以來多處於景氣分水嶺下方，僅1月、2月、6月，及9月位於擴張區間。10月製造業PMI在本土疫情進一步升溫下再度回落，較9月下降0.9至49.2，低於市場一致預期的50。

國聯證券分析原因，生產與新訂單的回落是導致10月數據較上月下滑的主要原因，同時產成品存貨的上升顯示10月製造業企業可能有被動補庫存的行為。不過10月份企業的樂觀情緒有所改善，從9月份的34個月低點略有回升。企業表示，產能擴張和新產品的推出預計將支持未來一年的增長。

展望11月，東方金誠首席分析師王青表示，房市繼續處於低迷狀態，房地產投資、涉房消費下滑，對製造業乃至服務業PMI指數造成一定不利影響。與此同時，省會及大型城市疫情波動更為明顯，對製造業生產經營和市場需求影響較大。

英大證券研究所所長鄭後成表示，由於全球主要經濟體製造業PMI稍早均跌破榮枯線，出口金額當月年增率較大機率會繼續承壓，大陸工業企業處於主動去庫存階段，房地產投資增速難言反轉的背景下，預計11～12月大陸製造業PMI大幅上行機率較低。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，全球需求前景趨緩、原材料投入成本壓力大，以及短期多點出現疫情等干擾因素，是大陸製造業面臨的逆風。

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