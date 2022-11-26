鄭州私運富士康離職員工赴徐州 江蘇不滿

江蘇省及徐州市先後發布通知及新聞稿，直指河南省在事前未溝通且事後未告知下，讓鄭州市載送870名富士康離職員工到徐州。江蘇省更下令加強清查河南入境者，實施「落地檢」。

綜合中國媒體報導，江蘇省COVID-19疫情聯防聯控指揮部綜合工作組，25日發布名為「關於加強離豫來蘇人員排查管控工作的通知」的文件指出，河南省鄭州市當天組織大巴車運載數百名富士康公司人員抵達徐州，部分人員「抵達徐州後自行離開，去向不明」。

通知指出，河南省「未及時與我省溝通並推送相關信息，轉運後也未進行告知」，這些人員「可能包含密切接觸者及高風險區人員，給我省帶來極大疫情輸入及擴散風險」。同時，河南省還「通過列車（火車）等方式向我省輸送部分滯留人員」。

通知要求各設區市（即地級市）「加強河南省來蘇人員排查」，立即進行一次核酸「落地檢」。其中，對密切接觸者立即落實7天集中隔離，對來自「高風險區」者進行7天居家隔離，來自「低風險區」者則落實「三天三檢」。

徐州市政府則在今天發布新聞稿說，鄭州市25日凌晨「未經提前溝通」，先後載運3批共26輛大巴車載客抵達徐州。在接獲報警後，徐州市防疫指揮部第一時間開展應急處置。經社會面多種形式深入排查，共查出乘客870人，為鄭州航空港區「重點企業」（指富士康）離職員工。

新聞稿指出，根據員工本人意願，截至今天凌晨絕大部分員工已閉環轉運離開徐州，相關訊息已通知目的地。暫時滯留徐州人員則已落實閉環管理，疫情風險「總體可控」。

不過，徐州市的新聞稿並沒有提到被運走的離職富士康員工被載往何地。

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