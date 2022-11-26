陸大型理財平台官宣跑路 涉資190億人民幣

在經濟景氣持續低迷下，大陸再傳金融地雷爆炸，湖南大型理財平台盛大金禧日前高調公告跑路，創辦人盤繼彪失聯多日，涉資達人民幣（下同）達到190億元，波及湖南10萬出借人。

綜合陸媒報導，11月初已有多名盛大金禧客戶表示未拿到報酬，也傳出該公司員工聯絡不上董事長盤繼彪的消息。隨後，盛大金禧19日公告，受到大環境影響以及實控人盤繼彪失聯等原因，出現合約到期違約且未支付情況。

讓人傻眼的是，21日盛大金禧官網還高調發表文章，表示已經洗完錢跑路，目前在沒有引渡條約的國家，還提醒投資人天上沒有白吃的午餐。陸媒引述相關該公司管理人員透露，未兌付投資款的客戶超過10萬人，投資款總額超過190億元。

對此，湖南省和長沙市政府已針對該案件成立小組專班，湖南省地方金融監管局副局長陳祥東指出，盛大金禧至今未獲得從事融資業務的金融牌照，初步判斷其在香港借殼上市的公司也沒拿到當地金融牌照。

2011年成立的盛大金禧，總部位於湖南長沙，在民間投融資領域從事中轉服務，多年來主打14％高年報酬率吸引資金，在當地頗為知名。

盛大金禧創辦人盤繼彪對外打著中國政法大學經濟法學博士學歷，並積極投入慈善等活動，擔任湖南省投融資商會首屆會長、湖南省慈善總會副會長等職務。且在2019年時，盤繼彪收購標準資源控股公司，借殼在港股上市，成為港股上市公司金禧國際董事局主席。

但金禧國際在17日公告，盤繼彪因擬投入更多時間處理其他個人事務，已經辭去執行董事、董事局主席兼本集團行政總裁職務。隨後金禧國際股價大幅崩跌，17日大跌26.6％，18日再跌13.75％。

在25日，金禧國際收盤大跌18.33％，股價報0.049港幣，市值僅剩2.15億港幣，11月以來銳減56.6％。

延伸閱讀

陸網友電商網購i14 賣家疑捲款公告跑路

河南村鎮銀行弊案 悶燒的中國金融危機

河南村鎮銀行弊案 受害老夫婦討款難拾荒度日