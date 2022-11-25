北京山雨欲來 架設鐵皮如上海封控四月天

北京疫情升高，24日已有社區開始架設鐵皮作為阻隔，瀕臨封控。但朝陽區望京數個社區發起倡議，反對強制隔離，並支持確診住戶選擇居家隔離，更呼籲居民不要歧視或霸凌確診者。

綜合中國網路訊息及美聯社畫面，位在朝陽區、與中共官媒人民日報總部及宿舍區後方隔街相望的紅廟北里社區，24日白天進駐大批「大白」（著白色防護衣的防疫人員）及施工人員，在社區外臨街一側架設鋼架及鐵皮柵欄，準備實施封控，乍看有如4、5月間的上海。

畫面還顯示，位在東城區工人體育館旁的聚龍花園，已自23日起實施為期3天的臨時管控，住戶只進不出，每天僅可在分配的規定時間內，前往社區內指定地點領取生活物資，所有人必須進行健康監測，若有疑似症狀須立即上報居委會。

在山雨欲來的氣氛中，位在朝陽區望京的東湖灣小區，一群主婦24日合組的「東湖灣媽媽群」發表倡議書，且至少獲得澳洲康都、金茂府等小區或部分樓棟居民的接力響應，不久更在中國網路上瘋傳，引起熱烈討論，且支持的聲音居多。雖然不久即遭網管刪除，但卻獲得更多網友以各種方式迴避審查後廣為轉發。

這份倡議書首先強調，居民積極配合政府防疫政策和支持「動態清零」總方針。但如果小區鄰居核酸出現陽性的情況，支持確診居民保留付費抗原測試（快篩）和更換核酸公司繼續測試的權利。

倡議書指出，若測試結果繼續復陽，則支持確診居民自願選擇隔離方式；自認病情較輕者，或年幼、年長者，小區居民支持他們可居家隔離，直到核酸轉陰；自認病情嚴重者，可選擇到方艙隔離治療。如有必要可安裝門磁（電子鎖），保證隔離效果。

這份倡議書呼籲，確診者在隔離期間，鄰居們能「不歧視、不指責、不語言暴力，不侮辱謾罵」，尊重並為他們加油，隨時歡迎他們平安回家。如在隔離期間需要幫助，可向鄰居們求助，力所能及者一定給予最大支持。

倡議書還呼籲，確診者若在複測或隔離期間遭遇「各種形式的強迫」，鄰居們也能挺身而出，維護確診者正當合法的權利，必要時，支持核酸陽性的鄰居採取緊急避險，「用法律捍衛自己和家人的人身安全」。「如果我或者家人日後出現核酸陽性的情況，願意遵守此承諾」。

針對這份倡議書，多數中國網友表達支持，並認為近3年來部分地方政府執行防疫出現偏差，這份倡議書「合情合理」；但也有人網友認為，倡議書顯得「陳義過高」，是否能獲得小區多數居民認同，不無疑問；還有網友直言，從倡議書被網管刪除看來，官方對倡議書的態度不言可喻。

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