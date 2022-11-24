鄭州富士康給1萬人民幣 供抗爭員工離廠

根據香港經濟日報24日引述外電報導，鴻海旗下富士康鄭州廠區22日晚發生暴力衝突，有數百名工人疑不滿被拖欠薪金以及防疫安排而抗議。富士康指出，勞資糾紛因技術錯誤引起，向員工致歉，勞資雙方取得初步共識，大規模抗爭受控。

另據外電報導，22日發生的全武行抗議事件，富士康已提供最新條件，若有自願離廠的工作人員，將給予人民幣1萬元（約1,400美元），便於安然返鄉。

路透24日引述富士康表示，鄭州廠區勞資糾紛肇因是電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤，對此致歉，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。內文援引消息人士指出，富士康已與員工達成初步協議，大規模抗爭獲得控制，但仍在對小規模抗議活動持續溝通中。

另媒體引述外電指出，富士康最新提供的條件中，1萬人民幣將會分兩次發放，幫助員工順利回家。富士康這座鄭州廠有高達20多萬勞工，當中有許多都不是本地人。富士康證實此事，但並未提供更多細節。

報導稱，以人民幣1萬塊而言，比富士康員工1個月薪水還要多，而這筆錢應可安撫前日使用武力的抗爭員工。不過在22日嚴重衝突被披露後，大陸所實施的嚴格新冠抗疫限制問題，頓時又浮上國際舞台。

據悉，從22日深夜起，這座廠區就開始群聚大批抗議勞工，一直到23日晚上，這段時間曾發生抗爭群眾與武警棍棒齊飛與拳腳相向的濺血衝突。原因眾說紛紜，例如，新進員工不滿公司片面改變的薪資分配，還有確診與未確診員工合住一間宿舍等，但公司否認，並稱其中有誤會正化解之。

這個抗議現場有數名員工受傷，鎮暴警察也趕赴維持秩序。在這次鄭州大規模抗爭事件發生後，當地政府也宣布，將對該市部分地區實施人員走動管制，直至29日才結束。富士康表示，此廠房已於23日晚間恢復正常運作。蘋果（Apple）也對此發聲，已在鄭州廠區派駐工作人員，確保解決員工關切議題。

10月底員工逃離潮 衝擊蘋果供應鏈

富士康河南鄭州園區10月底爆發疫情，大批工人離廠返鄉，致使生產線上員工短缺。稍早紐約時報報導，當地官員動用黨員、公務員和退伍軍人進廠，使工廠能恢復生產。

當時因富士康工廠陷入封控，約20萬名工人被封鎖在廠區，引發廠區內恐慌，部份不願透露姓名的工人向紐約時報描述食品短缺的情況，以及他們對完全靠廠方提供基本生活必需品的擔憂。數百名工人在10月底逃離，其中一些人不打算再回來。

工人大量流失衝擊了蘋果的供應鏈，公司稱，這可能導致iPhone在節日季節出現發貨延遲的問題。全球投資銀行瑞銀（UBS）的一份報告稱，顧客等待iPhone 14 Pro和iPhone Max到手的時間估計正接近「歷史最高水平」。

在工人大規模出走後的那個星期，當地政府很快採取了行動，上海證券稱，河南周口市一個鄉政府就富士康面臨的招工難題召開會議，並給主管級分配了招工指標。

鄭州富士康iDPBG事業群之後於11月7日發布公告推動招工，具體招工政策是以小時計算，每小時工資為人民幣30元，工期至2023年2月15日。同時，為鼓勵老員工返廠，10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職後將給予一次性關愛補貼500元。供應鏈人士表示，鴻海鄭州廠的目標是在11月下旬可以回到滿載產能。

這場鼓勵員工返鄉的招聘會，吸引大陸各地民眾應徵。陸媒報導，富士康官方徵才平台「我要聘」APP顯示，截至11月15日傍晚，已有超過6.7萬人報名鄭州富士康廠區產線作業員職位，此時持續半個多月的報名才進行到第三天。

時代財經報導，「我要聘」APP顯示，這次鄭州富士康需要7萬名產線作業員，民眾需要透過人力資源機構、代理、職業介紹等統一進行報名。富士康則向這些機構與職業介紹等支付傭金。

招工規模如此龐大，短影音平台上出現大陸各地勞務公司為鄭州富士康輸送人力的影片，包括深圳、成都、上海等地，許多大巴士滿載工人開往鄭州。一名深圳勞務仲介透露，工人報名，當天即可坐大巴士前往鄭州，人滿發車，光是14日其所在的勞務公司就有五輛大巴士開往鄭州富士康。

鄭州廠接連爆衝突 鴻海發三點聲明喊話

23日綜合外電報導，富士康鄭州廠數百名員工因不滿稍早合同被更改，於22日在廠區內警察爆發激烈的衝突事件。這起嚴重衝突起因員工不滿鄭州廠更改合約內容，包括需多做60多天才能拿到第一期的人民幣（下同）3千元的全勤獎，並改成3月15號必須在職，第二期的3千元得做到明年5月份才能拿到；與時薪的工期只到明年的2月15號等，可以續簽，但時薪是人民幣20多元。根據網上流傳視頻顯示，警察用催淚彈鎮壓，員工用滅火器反擊。

在此事經媒體披露之後，23日鴻海晚間發布三點聲明，並強調對於津貼，一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。

23日中國網路上流出多段衝突影片，據影片內容指稱，衝突地點就是富士康鄭州廠，有數百名員工從工廠宿舍湧出，和身穿白色防護衣的員警對峙。據悉爆發衝突的原因係因為員工不滿廠方更改合約內容，其中一項是原本能夠拿到的3,000元人民幣全勤獎金，現在變成得再多做60天工才能夠取得，致擔心薪資被拖欠、待遇被砍的員工心懷不忿。

針對新爆出的暴動事件，鴻海科技集團於23日晚間發布三點聲明：

一、22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。

二、網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，在此特別澄清並無此事。新進同仁入住前，這些宿舍都是經過特別環境消殺，且經過政府驗收核可，方能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住之情形。

三、對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

延伸閱讀

富士康鄭州廠 爆發警民衝突

傳富士康爆警民衝突 鴻海發布三點聲明

富士康疫慌 衝擊蘋果鏈

鄭州富士康招工開高工資 三天近7萬人報名

富士康鄭州廠招新派遣工 祭津貼穩iPhone生產