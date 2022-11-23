穩經濟 人行最快周五降準

在今年前10月經濟不佳情況下，大陸政府預告將運用「降準」拉抬疲弱經濟。大陸國務院23日舉行常務會議，表示要「適時適度運用降準等貨幣政策工具」，部署穩經濟一系列政策落實見效，鞏固經濟回穩向上。根據往例，國常會預告後，中國人民銀行最快或將在本周五落實降準。

大陸經濟當前面臨內有疫情升溫、消費與製造減弱，外有需求不振等因素夾擊。大陸國家統計局數據顯示，今年前三季大陸經濟成長率為3％，遠低於年增5.5％左右的政府目標。

最新的10月工業、消費、投資數據也遜於預期，其中消費是自5月以來再度出現衰退，年減0.5％。另外，10月出口也由正轉負，年減0.3％，遜於市場預期的年增4.5％，是2020年5月以來首次衰退。在此嚴峻的情況下，大陸急需端出政策來穩定經濟。

大陸國務院總理李克強23日主持常務會議表示，第四季經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點。要深入落實穩經濟一攬子政策措施，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。國常會決定向地方派出督導工作組，督促前期已推出的政策措施確實實施。

國常會提出六項拉抬經濟的措施重點，包括推動重大項目加快資金支付建設，帶動民營企業等社會資本投資、督促加快設備購置和改造、穩定擴大消費、持續保障交通物流暢通、加大金融支持實體經濟力度，以及穩固基本民生底線。

在金融方面，國常會表示，要引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支援力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

中國人民銀行上一次降準是在今年4月25日，全面降準0.25個百分點，同時支持小微企業及三農（農民、農村、農業），對部分城商行、農商行額外再降準0.25個百分點。該次降準釋放長期資金約人民幣5,300億元，大陸金融機構加權平均存準率從8.4％降至8.1％。

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