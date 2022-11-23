陸港觀盤｜中共二十大重點發展 深中小企業受惠

自11月1日市場傳言中共高層著手討論明年3月「實質放開」防疫政策，雖未經官方證實，但已經帶動中國股市全面大幅反彈。10日中共中央政治局會議召開，公布優化防控工作的20條措施，其中，重點強調，地方政府在落實防疫措施時，應避免形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法，保障居民日常生活與就醫生活需求不受疫情顯著影響。

11日中國國務院聯防聯控機制公布文件提供疫情防控措施，包括對入境人員「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離＋3天居家隔離」；對密切接觸者，將「7＋3」管理措施調整為「5＋3」；及時準確判定密切接觸者，不再判定密切接觸者的密切接觸者，並取消入境航班熔斷機制。從堅決動態清零到11月開始政策優化到疫情防控措施逐步放鬆，對於中國股市而言，是長期利多的開始。

今年以來，中國經濟在3～5月和8～9月經歷了較為嚴重的疫情反彈以及越加嚴格的疫情防控，對於中國經濟整體各方面均有較大衝擊。第三季全A股非金融產業淨利潤累計年增長3.1％，淨利潤增速進一步放緩。民間消費方面1～9月社會零售總額年增只有0.7％。10月製造業PMI從50.1降低到49.2，服務業PMI數據也從48.9降低到47。

即使10月M2年增11.8％，然而10月新增信貸、社融增量均不及預期，特別是居民的中長期貸款增量衰退嚴重，代表中國貨幣政策仍呈現寬鬆狀態，但是居民與企業不敢借錢消費與資本支出，貨幣政策落實到實體經濟影響有限。在未來中國疫情防控持續優化與鬆綁下，經濟活動與企業獲利將呈現反轉向上趨勢。

中共二十大會議人事的變動上，具經濟相關背景的李克強被意外剔除，政治局只剩趙樂際具備金融背景。李強（執行上海封城）、蔡奇（嚴厲手段清理北京低端人口）、李希等則是新的政治局常委，除了代表習近平權力的鞏固以外，未來中國政策方向會更貫徹習近平的意志。

為了因應歐美對於中國崛起的科技圍堵與壓制，中共二十大會議重點強調維護國家安全（糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全）、發展高端製造業並實現「卡脖子」技術的突破。因此會議中提及的重點項目，如先進製造（半導體，專精特新），醫療（醫療服務），新能源（電動車，太陽能），成為後續五年中國重點發展項目，也是長期必須關注的投資契機。

畢竟，基礎科學發展是科技突破的核心關鍵，因此將資金與人才從房地產與互聯網產業引導到基礎科學產業，是必要之惡。因此，從房地產與互聯網產業發展，未來仍會受到政策監管。

另外，當前深中小企業100指數、創業板指數，主要特色是以中國境內的關鍵趨勢產業為主，這些產業受中國科技自主與創新政策的受惠程度最高。

其中，深中小企業100指數產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等，多為帶動未來中國成長的關鍵趨勢產業，重點持股亦多位於該關鍵趨勢產業的龍頭地位（例如比亞迪、恩捷股份、贛鋒鋰業、科大訊飛、紫光國微等），值得投資人關注。

文／群益深中小ETF經理人張菁惠