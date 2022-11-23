日媒：陸在電動車領域產品全球市占增加

在中美科技戰背景下，中國科技產品遭到美國聯合盟友制裁，但不少中國企業在全球高科技領域的存在感仍進一步增強。日媒整理2021年主要產品和服務的全球市占率調查顯示，中國企業在純電動汽車（EV）和電池的先進材料等13個品類高科技產品的市占率增加，突顯全球對中國供應鏈的依賴性。

日本經濟新聞23日報導，該社針對全球經濟活動中重要的56個品類的最終產品、服務、核心零部件和材料實施「主要產品和服務市占率調查」，結果顯示，在純電動車（EV）和智慧手機等最終產品、零部件等28品類主要高科技產品中，中國企業擴大市占率的品類達到13個，減少的為6個，其餘9個品類前五名中沒有中國企業。

其中最突出的是EV的相關領域，車載電池世界市占率第一的寧德時代新能源科技（CATL）的市占率為38.6％，比2020年上升12個百分點以上。加上比亞迪（BYD），中國企業在車載電池的全球市占率高達46％。

比亞迪在EV領域也上升到第四位，超過了「雷諾-日產-三菱」的日法聯盟。比亞迪利用自產關鍵零部件車載電池的優勢，控制了EV的價格。在2022年1月至6月，比亞迪的EV銷量僅次於特斯拉，位居第二。

同時，在電池關鍵零部件的隔離正極和負極的隔離層（絕緣膜）領域，上海恩捷新材料科技在政府補貼下投資增產，市占率已經上升到28.7％，超過了第二名旭化成的10.7％。在市場迅速擴大的EV的供應鏈上，中國企業正從上游到下游加強存在感。

此外，在過去日韓台企業曾激烈競爭的液晶面板領域，大、中、小尺吋份額首位的京東方科技集團（BOE）等中國企業正在增加市占率。京東方的OLED面板也被蘋果iPhone手機採用，追趕在市場開拓處於領先地位的韓國三星電子。

另一方面，儘管中國資通訊大廠華為保持了行動基地台市占率首位，但由於美國的制裁，市占率從38％下降到34％。

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