中美尬氫能 滬拚3年產業規模破千億人民幣

繼5G通訊、半導體、AI等領域後，新能源預料將是中美兩強接下來在科技領域的角力重點。美國在拜登政府主導下，今年加速頒布有關法案並砸下重金發展氫能，中國方面腳步更快，在多地競相發展下，深具雄心的上海近日印發文件，計畫3年後該市的氫能產業鏈產業規模要突破人民幣（下同）1,000億元。

綜合外媒23日報導，在美國拜登政府重視新能源發展，且為了抗衡中國在太陽能、氫能、風電等新能源領域的積極布局，美方在今年初斥資逾90億美元，投向綠色氫能計畫，其中斥資80億美元建立區域氫能中心，擴大氫能在工業領域的應用，另投入10億美元降低再生能源產氫的成本，5億美元則支持氫能設備生產和打造國內供應鏈。

8月份，美國總統拜登再簽署一項重要的法案：降低通膨法，該法對綠色能源的補助高達4,300億美元，其中電動汽車（EV）將繼續獲得稅收抵免、零排放稅收也獲得抵免，細項範圍擴及生產風能、生物質能、氫能和太陽能發電。

中國方面年初則公布最新「氫能產業發展中長期規劃（2021－2035年）」，設定氫能的戰略定位，各地也配合中央政策布局氫能。譬如，上海市政府日前印發「上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案」，積極打造上海新科技實力。

界面新聞報導，上海市經濟信息化委主任吳金城23日表示，上海將全力打造未來能源產業集群，以核心突破、首創示範為導向，推動先進核能、新型儲能等技術研發突破及產業化。

在氫能領域方面，上海計畫到2025年建設各類加氫站70座左右，建成3到5家國際一流的創新研發平台，燃料電池汽車保有量突破1萬輛（約占全國20％），氫能產業鏈產業規模要突破1,000億元。

另一方面，上海還將發揮自身的裝備產業優勢，研發深遠海、極地船舶與海洋工程裝備，發展重型破冰船、高冰級LNG船等極地裝備；突破關鍵飛行技術，研製載人電動垂直起降飛行器等，探索空中交通新模式。

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