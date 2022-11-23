陸元宇宙夯 2035估貢獻GDP逾4千億美元

儘管臉書母公司Meta重金押寶元宇宙失利，但機構持續看好元宇宙未來的應用前景。德勤日前發表最新報告「亞洲元宇宙：加速經濟影響戰略」指出，預計到2035年，元宇宙對亞洲地區GDP的貢獻可能在每年8,000億至14,000億美元，占亞洲地區整體GDP的1.3％到2.4％。

新浪財經報導，德勤報告尤為看好元宇宙對中國市場帶來的龐大商機。德勤認為，中國在元宇宙領域擁有巨大發展潛力，預計到2035年，元宇宙每年對中國的GDP貢獻將達到4,560億至8,620億美元。當前中國正在透過深厚的技術和製造實力「塑造具有中國特色的元宇宙」，希望用元宇宙的發展賦能實體經濟。

報導稱，具體來看，德勤分別指出了三個元宇宙將推動亞洲地區經濟發展的潛在因素：人口引力、半導體製造能力和政策支援，以及中國發展元宇宙所具備的三個優勢：政策、產業和技術。

德勤尖端創新中心東南亞執行董事Duleesha Kulasooriya將預測出的影響規模，歸因於亞洲地區的「人口引力」（demographic gravity）。他說：「時下年輕人大多進入元宇宙世界與人往來交流，而全球60％年輕人生活在亞洲。」

德勤報告還指出，亞洲有13億行動玩家，是全球最大的玩家群，「元宇宙不再只是科幻小說，元宇宙平台在初期就已經有數百萬人使用。」Duleesha Kulasooriya表示，譬如，早期將人們引進元宇宙的方法之一就是靠遊戲。

德勤表示，元宇宙技術雖然還在萌芽階段，但包含中國在內的亞洲地區已有「數百萬人」投注時間金錢在Fortnite、Roblox和Decentraland等當紅的虛擬平台。像韓國熱門社交應用程式Zepeto，用戶可自創3D虛擬替身，在全球有超過3億註冊用戶。同時，近年中國業者在行銷、廣告、遊戲方面廣泛採用虛擬人，在市場上也獲得一定成果。

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