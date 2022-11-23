陸本土新增近3萬確診 北上廣深再收緊防疫

大陸新冠疫情持續加劇，大陸衛健委23日公布，22日新增本土病例2,641例及本土無症狀感染26,242例，合計本土陽性28,883例，日增逾3％，創4月13日以來新高。北上廣深四個一線城市繼續收緊防疫措施，其中，深圳進入指定場所包括搭乘公共交通工具須持48小時陰性證明；上海也暫停舉辦2022中國汽車海外發展高峰論壇。

綜合陸媒23日報導，大陸22日本土新增陽性病例中，廣東降至8,811例，仍排首位，次位的重慶近7,000例，北京位列第三，有1,486例。

北京市衛健委23日表示，各行業、各單位、各部門要加強人員動態管理，嚴格落實單位員工及流動人員掃碼測溫、健康監測、核酸檢測、查驗核酸陰性證明等防控措施，加強員工健康宣教，減少單位聚集性活動，減少線下會議，提倡採用視訊、網路、電話等線上會議。養老院、兒童福利服務機構、護理院等重點場所實行封閉管理，嚴格落實各項防控措施。

另外，中汽協宣布，因受突發疫情影響，暫停舉辦2022中國汽車海外發展高峰論壇，23日會議相關議程全部取消。

稍早前，上海官方發布，所有來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧等公共場所。

對所有來滬返滬人員，抵上海後在落實現有「落地檢」、「三天三檢」等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性的，「隨申碼」、「場所碼」展示頁面取消標記提示。

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