業務放緩 傳瑞信中國裁員投行1/3人力

路透23日引述消息人士表示，受到中國疫情封控措施影響，瑞信已經裁減旗下中國投資銀行分部的三分之一人手，以及研究部的一半人手。

報導稱，瑞信裁減20名中國合營公司Credit Suisse Securities（China）旗下投資銀行部員工，瑞信持有合營51％權益，據這家公司去年底公開的資料，其雇用68名投行員工。同時，合營公司還解雇10名研究部員工。據公開資料，公司原本雇用24名研究部員工。消息人士指出，這是瑞信整頓全球業務的一部分。

報導指出，近3年來，中國政府實施嚴格防疫措施，加上當前全球裁員潮影響，跨國金融企業在中國市場的業務受到衝擊。路透上月報導，摩根士丹利也開始裁減中國人手。

知情人士透露，由於亞太區交易量今年大幅下降，摩根士丹利正考慮在該地區裁撤約50名人力。知情人士表示，這次計劃裁減的職位，不少專注於中國市場，主要屬於行業類團隊，當中可能涉及一些資本市場職位，裁員計劃可能從11月開始。

此外，評級機構穆迪（Moody’s）稍早前也傳出擬退出中國諮詢業務，並在該國各城市相關部門裁員約100人。穆迪日前於財報發布時表示，考量當前和未來經濟發展的不確定性，決定調整全球人員布局，但仍表示其在中國仍有較大的營運規模。

穆迪內部人士透露，目前裁員較多的為諮詢部門，深圳影響最大，北京與上海也有部分影響。內部人士表示，裁員主因恐是受到高收益債券業務影響，今年公司全球業績下滑較多，所以才會進行裁員。

報導稱，今年7月間，國際權威評級機構晨星（Morningstar）已經在深圳裁員數百人，並將這些工作職位轉移到孟買、馬德里、多倫多和芝加哥等城市，以作為中國業務重組行動的一部分。

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